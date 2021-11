Kenichi Ogawa, nouveau champion du monde IBF des super-plumes

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Le Madison Square Garden Theatre de New York a finalement été le lieu du gala dirigé par le très attendu Teófimo López-George Kambosos Jr.

Dans le match semi-profond, le monde vacant des super-plumes IBF a mesuré le Sud-Africain Azinga Fuzile (15-2, 9 KO) et les Japonais Kenichi Ogawa (26-1-1, 18 KO). Le Japonais a tenté de prendre l’initiative dès les premières mesures du combat, utilisant le jab pour tenir Fuzile à distance, faisant même preuve d’une grande efficacité lorsque son adversaire cherchait à commander et devait chercher la contre-attaque. Le cinquième tour a vu un crochet japonais exploser face à un Fuzile abattu, qui a terminé le partiel à la suite de son expérience et a été récupéré dans les épisodes suivants. Ce fut le point culminant des hostilités, qui déclinèrent dans la partie finale avec un Fuzile abîmé, aux sourcils et aux lèvres très abîmés jusqu’à ce qu’il retombe au dernier tour, malmené à nouveau par un champion Ogawa.

Ce sentiment s’est confirmé dans le dernier tour avec une nouvelle chute de Fuzile, qui regardait fixement. Les cartes ont été lues avec 115-110, 114-111,

Auparavant, nous avons vu le poids plume Raymond Ford (10-0-1, 6 KO) contre Félix Caraballo (13-4-2, 9 KO) dans un combat divertissant où Ford a montré ses bonnes manières et s’est imposé de manière convaincante contre un Portoricain coriace, qui a montré une énorme capacité d’ajustement jusqu’à ce que l’arbitre arrête les actions au huitième round. Déjà dans le septième, où le médecin a examiné l’état de Caraballo, le combat aurait pu s’arrêter.

Pour ouvrir l’événement, le lourd chinois Zhilei Zhang (22-0-1, 17 KO) a montré sa grande supériorité sur Craig Lewis (14-4-1, 8 KO), avec deux knockdowns et l’arrêt conséquent de l’arbitre des actions en toute logique.