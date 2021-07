Kenley Jansen a rivé le bijou monticulaire combiné et les Dodgers retrouvent la victoire

Quand la nuit est la plus sombre, vient le matin. Et dans le MLB cela ne fonctionne pas différemment. A l’heure des critiques les plus virulentes de l’enclos des releveurs Dodgers de Los Angeles vient un bijou monticulaire. Il faut seulement maintenant que la matinée soit très longue et que sa lumière soit utilisée.

Les lanceurs de relève se sont ralliés pendant 3,2 manches sans même l’ombre d’un coup sûr et un seul délit de fuite autorisé avec une vitesse de sortie supérieure à 95 mph. Les protagonistes étaient Alex Vesia, Joe Kelly, Blake Treinen et le grand vaincu Kenley Jansen.

Une image vaut mille mots. pic.twitter.com/vcU8fM3eNn – Ron Cervenka (@Think_BlueLA) 25 juillet 2021

Pour faire la différence entre le Kenley Jansen d’hier soir et celui qui a été impliqué dans les pertes de ces derniers jours, nous avons noté que la vitesse moyenne de son lest et son cotre était de 1,9 mph et de 3,0 mph plus élevée que la moyenne de la saison.

Cette performance exceptionnelle a été rejointe par le lanceur partant Tommy Gonsolin (5.1, 2H, 2BB, 7K), avec son meilleur début de saison. Le lanceur de départ, avec les doutes générés par sa situation objective entre les listes des blessés et les tribunaux, continue en règle générale à remplir le travail assigné.

Tommy, toujours en train d’atteindre 100% de sa capacité physique, a réussi hier soir à augmenter la vitesse moyenne de tous ses lancers, marquant une augmentation de 1,3 mph sur sa balle rapide. Comme nous l’écrivions avant le match, il approche le lanceur qui a fait ses débuts fin 2019 avec le Dodgers Los Angeles dans le MLB.

Ce soir, ce n’était que la 4e fois des 22 départs de saison régulière de Tony Gonsolin où chacun de ses quatre lancers (4FB / SPL / SL / CB) avait une utilisation de plus de 10%. Dans ces jeux : 19.1 IP, 4 R, 12 H, 7 BB, 16 K https://t.co/pbHC0uz6v6 – Hayon des Dodgers (@DodgersTailgate) 25 juillet 2021

Pour se faire une meilleure idée, il a réussi à effectuer 31% des lancers appelés strikes ou ratés par les frappeurs adverses, tandis que la vitesse de sortie moyenne des onze balles mises en jeu n’était que de 81,6 mph. La domination était telle que la connexion la plus prolifique à distance était un flyout de 357 pieds.

De la surface du frappeur, il n’y avait qu’un seul Austin Barnes avec deux coups sûrs, l’un d’entre eux un circuit décisif en deuxième manche qui a parcouru 399 pieds pour raconter que l’histoire du match s’est terminée là. Austin a également frappé le deuxième coup le plus long de tout le match, 370 pieds, et pour couronner le tout, il a également eu un autre simple.

Austin Barnes – Los Angeles Dodgers (4) pic.twitter.com/Wj3DdLaM9W – Vidéos RH MLB (@MLBHRVideos) 25 juillet 2021

Certains Dodgers très peu Dodgers parce que le seul titulaire de son poste dans la formation était Justin Turner, a réussi à égaliser la série avec les Rockies du Colorado. Dans le jeu, pour des raisons connues, Mookie Betts, Max Muncy, Corey Seager, Cody Bellinger et Gavin Lux n’étaient pas alignés.

Les #Dodgers manquent actuellement Mookie Betts, Max Muncy, Corey Seager et Cody Bellinger de la programmation Ils ont fait exploser 4 avances tardives cette semaine, ont le pire record de la MLB en extras et ont 17 défaites en un point À travers tout ça, ils sont à 2 matchs du meilleur record de baseball – Blake Harris (@BlakeHarrisTBLA) 25 juillet 2021

Pourtant, l’un des frappeurs en feu Will Smith a reçu la pause prévue. L’équipe ressemblait plus à Oklahoma City Dodgers que pour Dodgers des anges. Mais aujourd’hui, la chance a souri à Dave Roberts et le changement l’a aidé à ajouter la victoire pour réduire à nouveau l’écart.