Kenley Jansen, les Dodgers et le pouvoir de l’esprit

L’instabilité est le principal ennemi de Kenley Jansen. Le mois de juillet 2021 a été un mois à oublier dans sa carrière. Cependant, peut-être que les mois de juin et août ont été ceux avec les meilleurs résultats, au moins de mai 2018 à maintenant.

Kershaw fait équipe avec son premier CATCHER de ligue mineure, Kenley Jansen alors que les #Dodgers prennent 3 sur 4 des Mets – Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 25 juillet 2010

Kenley Jansen Il a été le receveur titulaire de l’équipe des Pays-Bas lors de la World Baseball Classic 2009. Il était déjà actif dans l’organisation de la Dodgers depuis 2004, jouant ce poste dans les différents niveaux de ferme de la franchise.

Les #Dodgers ont désigné Justin Miller pour une mission et rappelé Kenley Jansen. – Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 23 juillet 2010

Ce n’est qu’en 2009 que la direction le convainc du peu d’avenir qu’il avait en tant que joueur de poste et lui propose de passer à la box. Le 23 juillet 2010, il est appelé dans l’équipe de MLB pour faire ses débuts un jour plus tard. Puis une histoire de plus de 10 ans de dévouement, d’humilité, d’effort, de sacrifice, de dévouement a commencé à se tisser.

Kenley Jansen peut l’apporter. Whiffs Pagan, Wright, fait écraser Beltran, atteint 99 MPH. Putain, oui. – Jay Jaffe (@jay_jaffe) 24 juillet 2010

Kenley est un personnage qui, lorsque les fans commencent à oublier ce qu’il était en 2014 (44 arrêts et 2,76 ERA), 2015 (36 arrêts et 2,41 ERA), 2016 (47 arrêts et 1,83 ERA), 2017 (41 et 1,32) avec des saisons comme 2019 dans lequel il a perdu 20% des opportunités de récupération, il diminue avec des mois comme juin 2021 ou le dernier août.

En juin, le Curaçao a lancé dans 11 matchs au cours desquels il n’a accordé que quatre coups sûrs, a marché quatre et n’a marqué aucun point. Son fouet n’était que de 0,774.

En août, il a lancé 14 matchs avec six coups sûrs et trois points mérités. Mais le plus surprenant du mois a été son Whip de 0,667, qui n’est dépassé que depuis le début de 2018 où il a commencé à “baisser” par le résultat de mai de l’année 2018 lui-même, où il marquait 0,60.

Les @Dodgers sont à un demi-match derrière les Giants, premiers. pic.twitter.com/d9aXsYrxfy – MLB (@MLB) 1er septembre 2021

Malheureusement, en juillet, il a affronté l’un des pires mois de toute sa carrière. Il a accordé huit points dans de nouveaux jeux, son fouet était de 3,00 et son bâton contre 0,405 avec un 1106 OPS. Mis à part les problèmes de gestion de la direction de l’équipe, Kenley a montré une instabilité qui le place parfois en méchant et en héros à d’autres moments.

Hier soir, c’était la 3e apparition consécutive de Kenley Jansen où il a raté un arrêt. Dans ces 3 rencontres : 2 IP | 6.50 FOUET

36,00 ÈRE | 12.67 PIF Dans les 36 jeux précédents : 36.1 IP | 1.02 FOUET

1,24 ÈRE | 3.17 PIF Mauvais timing ou Dave Roberts devrait-il le remplacer ? pic.twitter.com/zfw197FoTK – Domingo Tavárez (@domingotavarez_) 23 juillet 2021

La seule explication possible est dans l’esprit. Et Kenley l’a finalement accepté.

Un autre athlète qui priorise sa santé mentale. Dans une interview avec @billplunkettocr, Kenley Jansen a crédité la thérapie hebdomadaire qu’il prend pour renforcer son esprit. Le plus proche des #Dodgers a déclaré qu’accepter que ce n’était pas une faiblesse de demander conseil en tant qu’athlète d’élite a changé sa vie pic.twitter.com/9ruWU7FRn0 – Juan Carlos Castillo (@casmood) 3 septembre 2021

Chaque jour, lorsqu’il s’agit de pitcher, nous ne pouvons nous empêcher de nous demander, quel est le Kenley qui sort aujourd’hui ?