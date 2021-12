Kenley Jansen ne reviendrait pas avec les Dodgers de Los Angeles

De multiples sources indiquent que Kenley Jansen ne signera pas avec le Les anges esquimeurs dans l’attente des prochaines saisons du MLB.

Jansen, qui a joué toute sa carrière pour les Dodgers de Los Angeles avec des hauts et des bas en tant que plus proche, est l’un des trois releveurs actifs avec 1 000 retraits au bâton ou plus. Des équipes comme les Padres, les Giants, les Braves et les Phillies meurent pour l’avoir.

Selon Jorge Castillo du LA Times, on s’attend à ce que Kenley Jansen ne revienne pas à LA. Plus tôt dans la semaine, David Vassegh a rapporté que les Marlins étaient en pourparlers avec Jansen. Les Marlins ont dépensé de l’argent cette intersaison et sont également à la recherche d’un rapprochement. De plus, il est plus proche du pays d’origine de Jansen, Curaçao.

Pour la vie dans le MLBJansen a une fiche de 37-26 avec une MPM de 2,37, 705,1 manches et 350 arrêts avec 1 022 retraits au bâton.

Les Dodgers peuvent certainement encore ramener Jansen, mais c’est probablement sa dernière chance de faire une grosse affaire. Probablement gagner plus d’argent ailleurs. Mais bon, peut-être êtes-vous prêt à recevoir un rabais dans votre ville natale.