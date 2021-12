Kennard amer le retour d’un Lakers frustré

04/12/21 à 07:31 CET

. / Los Angeles

Les Clippers de Los Angeles vaincus ce vendredi à vos rivaux et voisins Lakers de Los Angeles (115-119) avec un Luke Kennard déterminé qui a contrecarré depuis le périmètre le retour que le violet et l’or étaient en train de forger. Les Lakers n’étaient pas en avance sur le tableau de bord toute la nuit, mais dans le quart décisif, ils ont progressivement réduit l’écart jusqu’à ce que plusieurs fois ne représentent qu’un point. Avec 109-110 et moins de deux minutes à jouer, Kennard est devenu le héros des Clippers avec deux 3 points qui ont brisé les espoirs des Lakers.

Celle connue sous le nom de ‘la bataille de Los Angeles’ s’est terminée avec les Lakers très frustrés après n’avoir pas pu aboutir – malgré le fait qu’ils aient eu de nombreuses occasions – un retour qui émotionnellement aurait été très bon pour eux après un début très hésitant. à la saison (12-12) .

Pour les Clippers (12-11), Marcus Morris était le meilleur buteur (21 points) bien que la principale référence soit Paul George (19 points, 8 rebonds et 9 passes). Kennard a terminé avec 19 points et 5 sur 8 sur 3 en 23 minutes. L’Espagnol Serge Ibaka a débuté comme titulaire pour les Clippers et a récolté 9 points, 6 rebonds et 3 passes décisives en 29 minutes.

Chez les Lakers, Anthony Davis a brillé avec 27 points et 10 rebonds et Malik Monk a été la clé avec 20 points pour regagner le terrain perdu au quatrième quart. LeBron James est revenu à la compétition après son faux positif pour le coronavirus et s’est démarqué avec 23 points, 11 rebonds et 6 passes décisives. Le coup du 3 points était crucial : les Lakers étaient 12 sur 33 (36,4%) et les Clippers étaient 16 sur 35 (45,7%).

Combat intérieur

Serge Ibaka a répondu à la confiance de Tyronn Lue et en entrée il a débouché le match avec un triple sur corner. Les deux équipes ont posé un match de grand (Serge Ibaka et Ivica Zubac contre Anthony Davis et Dwight Howard), mais c’est LeBron James qui a terminé un début très équilibré avec un partenaire en contre-attaque (8-8 avec 7.18 à jouer). Les Clippers ont mis une vitesse de plus et au milieu du premier quart, ils avaient déjà marqué tous les membres de leur cinq de départ. Paul George, beaucoup plus incisif dès le début qu’à d’autres occasions, a montré la voie aux Clippers face à des Lakers qui manquaient de créativité en attaque mais qui ont tenu bon au tableau avec 5 points de Carmelo Anthony en sortie de banc (22-23).

Les Lakers ont modifié leur scénario au deuxième trimestre en élevant un faible cinq dans lequel James occupait la position de cinq. L’idée de Frank Vogel a généré plus d’espaces et de dynamisme dans l’aspect offensif, mais n’a pas servi à renverser la vapeur (30-33 avec 7,23 pour la pause). Avec Davis reprenant à nouveau la peinture des Lakers, les Clippers étaient dirigés par Paul George et Reggie Jackson, qui, dans une soirée de peu d’imagination se dirigeant vers le panier, semblaient les plus inspirés du court. Davis, avec 12 points, était le meilleur buteur à la mi-temps après une première mi-temps de terreur et de larmes du triple : les Lakers étaient 4 sur 16 (25 %) et les Clippers étaient 4 sur 15 (26,7 %).

Le retour qui n’est jamais venu

Avec la grande quantité de talent sur le terrain, quelqu’un devrait exploser tôt ou tard et c’était Marcus Morris. L’attaquant a tiré les Clippers avec trois 3 au redémarrage, le dernier avec un tir supplémentaire inclus (61-67 avec 5,39 à jouer). Davis a continué à dominer la peinture et à soutenir les Lakers, mais les Clippers, grâce à la ténacité de George et à des invités surprise comme Kennard (deux triples dans ce quart), ont affronté l’issue du match avec un avantage intéressant (79-87).

Les Lakers ont recommencé à parier sur les cinq derniers avec James comme pivot et ont trouvé des résultats inégaux. D’un côté ils ont eu plus de succès à partir du triple et James a profité des espaces pour faire un grand dunk, mais en défense sa peinture a été mise au rebut et il n’a pas pu arrêter les incursions des Clippers. Celui qui en a le mieux profité a été le centre Isaiah Hartenstein, qui a mis ses bottes quand il n’a pas trouvé un homme de grande taille sur son chemin. Cependant, les Lakers ont persévéré dans leur pari sur la « petite balle » et avec les étincelles d’un fantastique Malik Monk ils ont légèrement réduit l’écart (93-98 avec 7.44 à jouer).

L’esprit de retour s’est poursuivi avec le retour de Davis et les Clippers ont montré leurs premiers signes de faiblesse après une course de 7-2 (99-100 avec 6,02 à jouer). Deux 3 de Kennard et Jackson ont calmé les esprits des Lakers, mais la puissance de Davis a menacé de désarmer les Clippers (104-106 avec 3,49 à faire). Cependant, Kennard avait économisé des munitions lourdes pour la dernière ligne droite et ses deux 3 sont tombés comme deux énormes cruches d’eau froide sur les Lakers.