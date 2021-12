Kennard dynamite le derby de Los Angeles avec deux triples

Les Clippers traversaient une séquence difficile : sept défaites en dix matchs, trois de suite. La meilleure façon qu’ils connaissent de se débarrasser de ces peurs est de gagner leur éternel rival au Staples Center qu’ils partagent toujours et sont sur la route. C’est ce qu’ils ont fait ce vendredi soir. Ils ont ouvert la voie et ont battu les Lakers 115-119. Il y a une statistique qui se remplit, celle des Clippers gagnant oui ou oui tandis que Marcus Morris marque vingt points ou plus, une séquence qui atteint déjà 12-0, mais c’est que l’attaquant était celui qui a condamné avec un triple à se précipiter ce triomphe important. Luke Kennard, avec deux autres tirs de trois instants auparavant, était celui qui a dynamité le concours pour que Morris, avec la marque ou pas en tête, ferme le verrou.

Cette rencontre, passée à la télévision locale compte tenu de l’intérêt pour un autre des jeux de la nuit (Warriors-Suns), avait LeBron James comme attraction particulière. Oui, plus qu’en d’autres occasions. Le joueur a quitté les protocoles du coronavirus quelques heures après avoir pris une décision qui a choqué de nombreux fans. Il a été marqué d’un faux positif et a reçu le feu vert pour rejouer. Cependant, bien qu’étant l’exception à la règle puisque la NBA elle-même a publié un communiqué expliquant son cas particulier, elle s’est montrée très contrariée en fin de match, probablement avec la défaite comme incitation. « Je suis très confus, frustré, énervé … Ils ne m’ont rien laissé faire. Je pense que cela a été très mal géré », a-t-il déclaré à propos de l’obligation de rester isolé de sa famille pendant le heures au cours desquelles il a été testé pour vérifier qu’il ne transportait pas le COVID avec lui. James, qui dirigeait bien les attaques (23 + 11 + 6) mais les finissait mal (9/23), a qualifié sa défense de « merde », surtout au quatrième quart-temps.

Les Lakers avaient encore une fois la bonne version d’Anthony Davis, sans ratés excessifs au demi-fond et avec de la force lors des combats dans les cerceaux, mais ce n’était pas suffisant. Ne pas voir Malik Monk avec 20 points ou compter sur Dwight Howard comme centre de départ. Ils étaient en remorque la plupart du temps et finalement ce n’était pas une exception. Intéressant chez l’adversaire, c’est la progression de Serge Ibaka, jouant les minutes décisives, et cette apparition de Morris et Kennard avec 40 points entre eux pour que l’obligation de mettre les tirs lointains ne retombe pas toujours sur George et Jackson. Avec leur victoire les Clippers dépassent les Lakers au classement.