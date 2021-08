Kenneth Cole sur les leçons de pandémie et l’intégrité de la marque – WWD

LAS VEGAS — La pandémie a changé la vie de plusieurs manières et a créé des changements importants qui auront un impact à jamais sur notre société et nos entreprises.

C’était le message de Kenneth Cole, qui était le conférencier principal lors de la journée d’ouverture des salons MAGIC et Project au Las Vegas Convention Center ici lundi matin.

Lors d’une session de questions-réponses avec Edward Hertzman, fondateur du Sourcing Journal et vice-président exécutif de Fairchild Media, Cole a déclaré qu’après une année de perturbations incroyables dans nos vies personnelles et professionnelles, une nouvelle normalité est apparue – une qui est unique à chaque entreprise et individu.

“Ce ne sera pas la même chose pour nous deux”, a-t-il déclaré. Qu’il s’agisse d’un modèle de travail hybride ou davantage axé sur nos familles, notre planète ou notre santé mentale, chacun émergera avec des priorités différentes.

Cela étant dit, Cole pense que l’industrie de la mode est mieux positionnée que la plupart des autres car elle se réinvente avec de nouvelles collections tous les six mois. Et tandis que les entreprises sont désormais plus légères et devront être plus agiles et productives, les marques de mode ont prouvé qu’elles étaient capables « d’évoluer plus rapidement que la plupart d’entre nous ne l’auraient imaginé », a-t-il déclaré.

La pandémie a également mis un « accent disproportionné » sur des questions importantes en dehors de la mode, telles que la planète et ses habitants.

Cole a établi un parallèle avec un autre problème de santé majeur qui a fait des ravages dans la société : la crise du sida/VIH dans les années 80.

« Le VIH n’était pas aussi contagieux, mais il a tout submergé », a-t-il déclaré.

Et même si Cole ne s’attendait pas à être un champion des causes sociales lorsqu’il a lancé sa marque de chaussures il y a 38 ans, cela a fini par définir son entreprise.

Plus récemment, Cole a tourné son attention vers les problèmes de santé mentale, qui touchent aussi bien les adultes que les jeunes.

L’industrie de la mode, qui repose sur la « perception », est plus durement touchée que la plupart. “Nous sommes jugés sur le nombre de likes et de retweets que nous obtenons et sur les critiques”, a-t-il déclaré. Et nous avons tous besoin de force intérieure pour dépasser ces paramètres de réussite.

Mais qu’il s’agisse du sida ou de la santé mentale, une marque doit avoir un vrai message et rester pertinente pour survivre, a-t-il déclaré.

“Les choses changent tout le temps”, a-t-il déclaré, “et nous avons construit une plate-forme pour le changement.”

Il a poursuivi : « Les produits sont importants mais ils vont et viennent. C’est la marque qui perdure. Je ne connais personne avec une pièce dans son placard, donc vous devez gagner une place.

Pendant la pandémie, les marques qui ont gagné étaient celles qui ont permis aux consommateurs de se sentir mieux dans leur peau et les choix qu’ils faisaient avec leur argent d’achat. Parce que Kenneth Cole a commencé à créer des masques pour protéger les gens contre le virus, il a coché ces cases et ajouté de la valeur à la vie des gens.

Il a déclaré que les consommateurs d’aujourd’hui ont tellement de choix que, pour qu’ils optent pour une marque en particulier, il faut que cette marque « réinvente, se réinitialise et se recentre en permanence ». Vous avez mérité le droit d’exister, mais vous devez gagner le droit d’être choisi chaque jour.

Sans un point de vue distinct, les marques peuvent perdre leur lien avec leurs clients et « devenir un label, pas une marque », a-t-il déclaré. “Je dis toujours, c’est bien d’être connu pour ses chaussures, mais il vaut mieux être connu pour son âme.”

Cole a également pesé sur le pour et le contre d’être une entreprise publique. La marque était publique depuis plus de 20 ans mais est redevenue privée en 2012.

Il a déclaré qu’aucune marque ne devrait envisager de devenir publique à moins d’avoir « besoin d’avoir accès à des ressources ». L’examen minutieux de Wall Street empêche les entreprises de regarder à long terme et le marché boursier considère également les dépenses d’inventaire et de marketing comme des passifs plutôt que des actifs, a-t-il déclaré.

Il a également déclaré qu’unir ses forces à celles de grandes entreprises n’est pas une voie nécessaire vers le succès.

“Plus gros n’est pas nécessairement mieux”, a-t-il déclaré.

Au lieu de vendre à un grand gestionnaire de marque comme Authentic Brands Group, Cole a déclaré que son entreprise avait prospéré en encriant ses propres licences avec des “partenaires synergiques” qui respectent l’éthique de la marque.

« Si le produit n’a pas l’air bien ou ne fonctionne pas bien, il jette un nuage sur tout », a-t-il déclaré.