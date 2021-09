Kenneth Faried cherche son retour à l’entraînement NBA avec les Lakers de Los Angeles

in

Kenneth Faried Il est déterminé à revenir en NBA et pour cela il s’entraîne en privé avec Les Lakers de Los Angeles, ayant participé à la Summer League avec les Portland Trail Blazers. Celui qui était un joueur de référence dans la peinture lors de son passage aux Denver Nuggets, s’est éloigné de l’élite depuis quelque temps en raison de son manque de progression en attaque et de son manque de tir, le limitant à un spécialiste des rebonds, voyant comment les passes des années a diminué ses capacités athlétiques. Il n’a que 31 ans et s’il convainc les techniciens, il pourrait être un ajout intéressant à n’importe quelle équipe.