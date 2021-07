Kenneth Glenn : père-combattant-capitaine pompier | EURweb ⋆ 10z viral

Kenneth Glenn

* La privation de sommeil n’est qu’un des nombreux sacrifices Kenneth Glenn fait pour sa famille, ses entraîneurs et les pompiers. Après un long passage dans l’armée, Glenn est allé 3-2 en tant que boxeur professionnel, 9-7 en tant qu’artiste martial mixte, il a obtenu une ceinture noire en jiu jitsu, il enseigne cet art martial aux enfants et est capitaine du Minneapolis Pompiers.

Mari et père de trois enfants (bientôt quatre), Glenn a perfectionné la priorisation de son emploi du temps tout en apprenant la discipline de l’équilibre. Prendre les nombreuses leçons apprises dans l’armée et les appliquer à son emploi du temps chargé allège également la charge.

Glenn a pris le temps de sa journée bien remplie pour briser la paternité, les combats et la vie de pompier pour Zenger.

Zenger : Comment as-tu été?

Glenn : J’ai été bon. Aucune plainte. J’ai été occupé, mais un bon type d’occupé.

Zenger : Compte tenu de tout ce que vous avez fait, si je ne vous connaissais pas, je suppose que vous êtes dans la soixantaine (rires). Quel âge as-tu?

Glenn : (Rire). J’ai 35 ans.

Percy Crawford a interviewé Kenneth Glenn pour Zenger. (Heidi Malone/Zenger)

Zenger : Vous avez beaucoup emballé pendant ces années. Commençons par l’armée et ce qui vous a poussé à vous joindre.

Glenn : J’ai grandi à Chicago. Ma mère, heureusement pour nous, elle a toujours voulu nous sortir de là. Ma sœur a obtenu une bourse complète au Bennett College de Greensboro, en Caroline du Nord. Ma mère est allée lui rendre visite, elle est revenue et m’a dit : « Nous déménageons ! » Nous avons ri, pensé qu’elle plaisantait, mais après avoir obtenu mon diplôme de huitième année, nous étions partis le lendemain. Nous avons donc déménagé en Caroline du Nord et j’ai adoré, mais je savais que je voulais faire quelque chose de différent. Je voulais voir le monde par moi-même.

Mon frère avait déjà rejoint l’armée. Alors un recruteur m’a appelé et m’a dit : « Qu’en pensez-vous ? J’ai dit: “Ouais, faisons-le.” Je n’y ai pas beaucoup réfléchi. Cela s’est avéré être l’une des meilleures décisions que j’ai jamais prises. J’étais en service actif six de mes 12 années. Cela m’a beaucoup appris sur la vie. Je n’avais aucune idée de ce que je « rejoignais » quand je le faisais, mais j’ai construit des relations durables avec des amis et des expériences que j’aurai pour toujours et auxquelles je n’ai jamais pensé. Donc, je suis vraiment heureux de l’avoir fait.

Kenneth Glenn au travail pour les pompiers de Minneapolis. (Avec l’aimable autorisation de Kenneth Glenn)

Zenger : Entraîniez-vous la boxe et les arts martiaux mixtes dans l’armée, ou est-ce venu après ?

Glenn : Quand vous étiez déployé, vous deviez faire ce qu’on appelle des combatifs. C’est une formation de pré-mobilisation. Il y a un tas de choses que vous devez faire – vous devez apprendre un peu d’arabe de base, vous devez vous qualifier avec le fusil, des choses comme ça, avant de partir.

J’ai lutté au lycée et cela m’a aidé à rendre ces combattants très faciles pour moi. C’était amusant. J’ai étouffé quelques personnes, en abattre certaines, en mettre d’autres dans une guillotine. C’était bon. Au fond de ma tête, lorsque j’ai été déployé, je me disais : « Peut-être que je devrais poursuivre un peu plus ça. » J’ai fini par faire ça.

Kenneth Glenn pendant ses années d’armée. (Avec l’aimable autorisation de Kenneth Glenn)

Zenger : Vous ne refusez pas beaucoup de combats, pourquoi ?

Glenn : Je ne suis pas un poulet de printemps. Il m’a fallu un peu de temps pour arriver ici. Honnêtement, je pense que j’ai atteint mon apogée athlétique maintenant. Quand ils me demandent quels sont mes objectifs, je leur dis que je veux juste maximiser mon potentiel. Je veux pouvoir regarder en arrière et dire, je donne tout. Surtout depuis que COVID a frappé, je cherchais un combat. J’ai enfin tout compris dans la vie. Je dis toujours, si la vie en dehors du ring n’est pas juste, alors elle ne sera pas juste à l’intérieur du ring. Ça va te rattraper. Vous devez avoir l’équilibre, et j’ai finalement obtenu l’équilibre. Toute opportunité que j’ai de mettre en valeur certaines compétences, je suis dedans.

Zenger : Comment conciliez-vous votre carrière de combattant avec votre carrière de capitaine des pompiers de Minneapolis ?

Glenn : La lutte contre les incendies est le meilleur travail qui soit. Je le fais depuis environ sept ans et je n’ai pas eu un jour où je ne voulais pas aller travailler. Je travaille 24 heures, je pars 24 heures, puis je travaille 24 heures, et puis je pars 72 heures. Cela finit par être 10 jours par mois, et vous pouvez échanger des jours. Donc, disons simplement que quelqu’un a la fête d’anniversaire d’un enfant un vendredi, et ils veulent échanger ce jour-là, vous pouvez travailler ce jour-là pour eux. Donc, j’échange beaucoup de jours afin d’obtenir une formation substantielle et de gérer tout le reste. Ça marche plutôt bien.

Zenger : Vous vivez et travaillez à Minneapolis. Que pensez-vous de la mort de George Floyd ??

Glenn : Être un homme noir, c’était dur. Mort de Philando Castille [in 2016] était assez frais dans ma tête parce que cela s’est passé très près de Minneapolis. Mais voir les mêmes flics avec qui je travaille sur des appels parfois tuer un homme était super dur. Voir un autre homme noir assassiné par la police était difficile. Ce qui se passe dans ma ville a rendu les choses encore plus difficiles. Les émeutes et tout ce qui se passait ont rendu les choses encore plus difficiles.

La partie la plus difficile a été d’entendre tout le monde avoir une opinion sur ce qui se passait, mais aucune des personnes ayant des opinions négatives ne voulait améliorer la situation. Vous avez affaire à des personnes pauvres qui sentent qu’elles n’ont rien dans la vie, ajoutez la pandémie à cela, et c’était un volcan en éruption. Le mélange parfait pour une explosion.

J’ai vu de mes propres yeux la destruction de la ville, et cela a été fait par des agitateurs extérieurs. Pas tous, mais la plupart. En ce qui concerne les pillards, je dis à ceux qui n’ont pas ou ne voudraient pas faire une telle chose, soyez reconnaissants d’être en mesure de ne jamais avoir à envisager de faire quelque chose comme ça. Dans l’ensemble, cela m’a rendu heureux de pouvoir faire le travail que je fais en tant que pompier. Nous ne posons pas de questions, nous aidons juste. Nous ne nous soucions pas de la race, de qui a allumé le feu – nous sommes là pour l’éteindre, pas de nous soucier de la couleur de la peau de quelqu’un. Nous sommes là pour sauver autant de vies et de biens que possible. Peu importe à quel point les choses devenaient sombres, nous avions des gens qui dépendaient de nous, et nous ne l’avons jamais oublié. Nous avons répondu à l’appel à chaque fois.

Zenger : Avez-vous vu du bon venir de la situation?

Glenn : Beaucoup de bien en est sorti. Beaucoup de gens se sont mobilisés et ont montré que l’humanité compte. J’ai vu beaucoup de gens qui n’avaient aucun lien avec l’expérience noire montrer de l’amour parce qu’ils en ressentaient l’élément humain. Ils ont compris que personne ne méritait le traitement que M. Floyd a reçu. Cela a été un problème pendant trop longtemps et parce que vous n’êtes pas directement concerné par cela, se taire était d’être complice.

Zenger : Des trucs puissants, frère. Changer de vitesse, comment la vie de famille s’intègre-t-elle dans vos journées chargées ?

Glenn : J’ai trois enfants et une petite fille qui doivent venir le 19 juillet. Mon garçon de 6 ans, Quentin, et ma fille de 13 ans, Addison, m’accompagnent souvent au gymnase. J’enseigne le jiu jitsu aux enfants, alors ils le font souvent avec moi. Avec Quentin étant à l’école et Addison a 13 ans maintenant, elle prend soin d’elle la plupart du temps, et Micah aura 2 ans en août, il est à la garderie. Donc, je fais beaucoup de mon entraînement le matin. Ensuite, je peux rentrer à la maison, nettoyer, faire un projet autour de la maison et préparer le dîner. Ce n’est pas beaucoup de sommeil, mais ça marche. Je dois juste prioriser, c’est tout.

Kenneth Glenn et son fils, Quentin, qui ont obtenu un quatrième galon en jiu jitsu. (Avec l’aimable autorisation de Kenneth Glenn)

Zenger : Votre voyage vous a conduit partout dans le monde. Qu’est-ce que cela a été pour vous ?

Glenn : Je suppose que je n’y ai pas vraiment pensé. Je suis juste reconnaissant et reconnaissant d’avoir été béni avec cette opportunité. Être moi et être libre est la meilleure chose que je puisse être. Cela me donne cette motivation quotidienne pour continuer. Venant de Chicago à l’endroit où je suis actuellement, il y a encore tellement plus que je peux accomplir, alors pourquoi ne pas l’explorer ? Pourquoi ne pas continuer ? Je veux voir où cela se termine. Je vais continuer à travailler dur, garder la tête baissée et être humble, être bon avec les gens et de bonnes choses se produiront.

Zenger : Vous êtes une véritable inspiration. Continuez à être une personne formidable avec de grandes intentions, et je serai toujours en faveur de vous, frère. vous voulez rajouter quelque chose?

Glenn : Je veux parler de la façon dont vous et moi nous sommes liés : c’était par l’intermédiaire de mon ami, Aaron Russell. Je me suis déployé avec lui. Je venais de commencer les combats amateurs dans le Minnesota, et il m’a dit : « Mon camarade de classe Percy a interviewé des combattants. Il est vraiment dans la boxe. Alors je suis allé sur Facebook et je t’ai ajouté. Ensuite, j’ai regardé votre premier entretien. Je ne me souviens pas exactement avec qui c’était, mais c’était à cette époque [Floyd] Mayweather combattait Shane Mosely et vous avez interviewé quelqu’un sur l’undercard. J’ai regardé certaines de vos autres interviews, et je me suis dit : « Ouais, il n’y a aucune chance que je parle à ce mec. Il est le vrai du vrai et sort de ma ligue. »

Alors quand vous m’avez contacté pour programmer cette interview, cela a été un moment de réflexion pour moi. Parce que je n’oublierai jamais que j’étais comme, “Aaron ne savait pas que je suis bien sous la ligue de ce mec. Je ne suis pas là et je ne pense pas que je le serai. Pour que la boucle soit bouclée, cela signifie beaucoup pour moi. Je t’apprécie, mec. Voilà qui résume mon parcours : j’ai parcouru un long chemin et j’ai encore un long chemin à parcourir.

(Edité par Matthew B. Hall et Judith Isacoff)

