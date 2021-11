Kenneth Petty affirme que les relations sexuelles avec l’accusateur de viol étaient consensuelles

Nicki Minaj – Kenneth Petty

*Nicki Minaj‘s mari, Kenneth Petit, affirme que son accusateur de viol n’est pas aussi innocent qu’elle veut que le tribunal de l’opinion publique le croie.

Selon les documents judiciaires obtenus par Complex, Petty, 43 ans, a admis avoir eu des relations sexuelles avec Jennifer Hough en 1994, mais insiste sur le fait que la rencontre était consensuelle.

« Je n’ai jamais violé la plaignante et je nie ses accusations de viol contenues dans la plainte modifiée », a-t-il déclaré, selon le dossier du tribunal. «Je nie également toutes les allégations du demandeur dans la plainte modifiée selon lesquelles j’ai commis une conduite inappropriée, un abus sexuel et/ou une agression sexuelle. La rencontre sexuelle entre le demandeur et moi, qui a eu lieu il y a 27 ans, était consensuelle et le demandeur était un participant volontaire. Je n’ai pas forcé le demandeur à entrer dans une maison, je n’ai pas forcé le demandeur à avoir des relations sexuelles avec moi et je n’ai en aucun cas agressé le demandeur sexuellement ou physiquement. Je n’ai jamais menacé le demandeur non plus.

Hough est enfermée dans une bataille juridique avec le couple après les avoir accusés d’avoir tenté de l’intimider, de la menacer, de la corrompre et de la harceler. Elle a accusé Petty de viol en 1994, alors qu’ils avaient tous les deux 16 ans. Il a d’abord été accusé de viol au premier degré, mais a plaidé coupable de tentative de viol et a purgé plus de quatre ans de prison. Il a déclaré au tribunal qu’il avait plaidé par peur, selon le rapport.

« J’ai plaidé coupable de tentative de viol, malgré mon innocence, parce que j’étais un gamin de 16 ans effrayé et qu’on m’a dit que ma peine serait de 20 ans à perpétuité si je ne plaidais pas coupable de tentative de viol », a poursuivi Petty.

Hough est récemment apparu dans « The Real » et a déclaré que Nicki l’avait appelée en mars 2020 et lui avait proposé de l’emmener par avion à Los Angeles.

«Elle m’a appelé et elle a dit qu’elle avait appris que j’étais prêt à les aider dans la situation. Je ne comprenais pas à quoi elle faisait référence. Elle m’a proposé de m’emmener, moi et ma famille, à Los Angeles. J’ai refusé et je lui ai dit, de femme à femme, « C’est arrivé. » Je ne lui ai pas parlé depuis », a déclaré Hough lors du talk-show.

L’avocat de Hough, Tyrone A. Blackburn, a répondu aux dernières affirmations de Petty dans une déclaration au magazine XXL.

« Une participante consentante ne courrait pas 20 pâtés de maisons jusqu’à l’école après une relation sexuelle et ne dirait pas à la sécurité/police de l’école qu’elle a été violée », a déclaré Blackburn au média. « Si Petty croyait que Mme Hough était une participante volontaire, il n’aurait jamais dû plaider coupable de tentative de viol. »

Regardez l’interview complète de Jennifer Hough sur « The Real » via le clip YouTube ci-dessus.