Kenneth Walker III de l’État du Michigan propulse les Spartans à la conquête du Michigan, les fans débattent d’un éventuel appel manqué

Kenneth Walker III a tout fait pour le n ° 8 de l’État du Michigan samedi.

Walker a couru pour 195 verges en 23 courses et a marqué cinq touchés alors que les Spartans ont battu leur rival de l’État, le n ° 6 du Michigan, 37-33.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Le Michigan menait 30-14 avec 6:47 à jouer au troisième quart après que Cade McNamara ait lancé une passe de touché de 19 verges à Mike Sainristil. Mais les Wolverines n’ont pas réussi à arrêter l’un des meilleurs porteurs de ballon du pays, qui a plaidé en faveur du trophée Heisman.

Kenneth Walker III de Michigan State, à gauche, plonge au-dessus de la ligne de but pour un touché contre DJ Turner du Michigan au cours du deuxième trimestre le samedi 30 octobre 2021 à East Lansing, Michigan (AP Photo/Al Goldis)

Walker a marqué trois de ses cinq touchés dans les 19 dernières minutes du match. Il a marqué sur la ligne de but au troisième quart avec 3:58 à jouer. Il a ensuite marqué un touché de 58 verges et un touché de 23 verges avec 5:08 à jouer. Ce dernier score est intervenu après un échappé de JJ McCarthy sur la possession précédente du Michigan.

Le Michigan a tenté de répondre à Michigan State lors de son avant-dernier trajet. McNamara a tenté d’obtenir un premier essai sur un jeu de passes, mais sa passe est tombée incomplète. Il semble que Michigan State ait commis une pénalité pour interférence de passe sur le jeu, mais les arbitres n’ont pas lancé le drapeau.

LA DÉFENSE PORTE LE WISCONSIN À 27-7 TRIUMPH SUR NO. 9 IOWA

La pièce a été débattue sur Twitter.

McNamara a été intercepté lors de la possession finale du Michigan.

Michigan State QB Payton Thorne a terminé le match 19 pour 31 pour 196 verges par la passe et deux interceptions. Jayden Reed a capté six de ces passes pour 80 verges.

C’était tout Walker pour les Spartiates à la fin. Les cinq touchés de Walker étaient un sommet en carrière pour lui après avoir marqué quatre touchés contre Northwestern la première semaine de la saison.

McNamara du Michigan était 28 pour 44 pour 383 verges par la passe, deux touchés et une interception. Andrel Anthony a obtenu les deux points parmi ses six attrapés pour 155 verges. Erick All a réussi 10 attrapés pour 98 verges.

Michigan State se place dans la conversation des éliminatoires du football universitaire avec la victoire. Les Spartans portent un dossier de 7-0 et ont battu les Wolverines dirigés par Jim Harbaugh à quatre reprises.

Andrel Anthony du Michigan, à droite, et AJ Henning (3) célèbrent la réception du touché d’Anthony au cours du premier quart d’un match contre Michigan State, le samedi 30 octobre 2021, à East Lansing, Michigan (AP Photo/Al Goldis)

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le Michigan devra rester parfait le reste de la saison et espérer de gros bouleversements à travers le pays pour revenir dans la chasse aux séries éliminatoires.