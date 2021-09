Kenny Chesney vend un domaine de 56 acres pour une somme énorme

Kenny Chesney’s est une propriété de 56 acres à Nashville à gagner et si quelqu’un a 14 millions de dollars, il peut l’avoir. Robb Report révèle que les Chesney, 53 ans, ont acheté la villa de style toscan en 2009 pour 9,25 millions de dollars. Affectueusement appelée Bella Luce, qui signifie « belle lumière » en italien, a été conçue par l’architecte local de Nashville Brad Norris. Chesney a donné à Norris tout le pouvoir de concevoir le domaine. Jimmy Franks de Old South Construction était le constructeur et utilisait pour la plupart des matériaux authentiques.

À l’intérieur de la maison, vous trouverez des sols en noyer, des portes en bois de Mesquite sculptées à la main et de grandes poutres apparentes en cèdre et en Douglas. “Ce qui fait chanter mon cœur, ce sont les exquis murs de plâtre vénitiens dans toute la maison”, a déclaré Stroud à la publication. “Il s’agit d’un processus remarquablement long et coûteux où plusieurs couches de plâtre sont passées à la truelle à la main puis recouvertes d’une finition à la cire pour produire ce magnifique lustre et cet éclat.”

Chesney a été attiré par la propriété pour sa sécurité et sa confidentialité. Derrière les portes des domaines révèle une allée d’un demi-mile de long menant à la cour de moteur circulaire pavée de briques et entourée d’arbres. Lorsque Chesney a acheté le domaine en 2009, il comportait plus de 30 acres de terrain. Chesney a ajouté des parcelles supplémentaires pour plus d’intimité, ainsi que des investissements, ce qui, selon elle, était une excellente idée. « Si un acheteur le souhaite, il y a des parcelles qui pourraient être développées et vendues tout en conservant la propriété comme un domaine très important », dit-elle.

La maison a plus de 12 000 pieds carrés d’espace habitable répartis sur quatre étages, avec des ascenseurs les reliant tous. Les installations comprennent une piscine, une salle de jeux, une salle de sport, une salle de théâtre et plus encore. Il y a aussi une vue spectaculaire sur la ville.