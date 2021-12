Kenny G dit qu’il n’est pas dérangé par les critiques dans un nouveau documentaire

Lire du contenu vidéo

Kenny G dit qu’il ne transpire pas les lourdes critiques dans un nouveau documentaire sur sa carrière musicale … parce qu’il sait que de vraies légendes du jazz sont dans son coin.

Le célèbre saxophoniste nous a rejoint mercredi sur « TMZ Live » et nous l’avons interrogé sur sa réaction au nouveau doc ​​de HBO, « Listening To Kenny G », qui n’est pas toujours flatteur.

Kenny dit que le réalisateur l’a en fait mis en garde contre les 12 premières minutes parce qu’elles étaient tout sauf gentilles … mais il dit qu’il peut rouler avec les coups parce qu’il entend les mêmes critiques depuis des années – qu’il n’est pas un grand saxophoniste et sorti un tas de disques – et il est confiant dans son travail et presque engourdi par le bruit.

Cela aide aussi… Kenny dit qu’il est réconforté par le fait que des gens comme Miles Davis apprécier son art, et ces opinions l’emportent certainement sur tout ce qui sort de la bouche d’un critique.

14/02/19

Kenny nous ramène également à l’époque où il a aidé Kanye West avec un cadeau surprise pour la Saint-Valentin pour Kim Kardashian, alors que le couple séparé était encore fort.

Il ne se lance pas dans leur divorce, sauf pour dire qu’ils sont parmi les célébrités les plus gentilles qu’il ait jamais côtoyées.

Kenny est définitivement un bon sport … et il semble qu’il veuille retourner en studio avec Kanye … quelque chose sur lequel les critiques auront sûrement quelque chose à dire.