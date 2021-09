Kenny Golladay, le drame du récepteur large Kadarius Toney est ici

Il peut être très difficile de ne pas trop lire les problèmes d’une équipe de la NFL 0-2 après avoir perdu un match qu’elle était à quelques centimètres de gagner.

Mais ensuite, il y a ce qui se passe avec les Giants de New York, ce qui semble un peu alarmant compte tenu de la pression sur la franchise à l’approche de 2021.

Lors de la défaite 30-29 contre l’équipe de football de Washington, les caméras du réseau NFL ont surpris le receveur Kenny Golladay en train de crier après… quelqu’un. Était-ce Daniel Jones ? C’était chez un coach ? Quoi qu’il en soit, le Giant qui a signé pendant l’intersaison avec – j’imagine – l’hypothèse qu’il était WR1 pour eux avait l’air vraiment frustré lors d’un autre match calme pour lui.

Jones l’a balayé, mais… ça ne peut pas être bon.

Daniel Jones dit que Kenny Golladay était « frustré » par la situation. Cela était en partie dû au fait que Golladay voulait le ballon. Jones a dit qu’ils avaient parlé après le match. Avoir une excellente relation. Il apprécie la passion et l’émotion. Je ne pensais pas que KG le montrait. « Tout est bon. »

Ensuite, il y a Kadarius Toney, le choix de première ronde de la Floride qui, selon le New Jersey Advance Media, a eu une confrontation avec l’entraîneur-chef Joe Judge et qui aurait publié une publication Instagram supprimée qui disait: “Je ne suis pas en colère, [expletive] sois juste boiteux avec moi.

Kadarius Toney, une recrue, est déjà apparemment frustré par son rôle, et ne le cache pas non plus.

D’une source : « Inutile d’avoir une voiture de sport et de ne pas la conduire. »

Mon histoire sur Toney, son rôle et la frustration croissante des #Giants : https://t.co/KqLRzCjVsA

– Zack Rosenblatt (@ZackBlatt) 17 septembre 2021