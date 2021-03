Kenny Jackett quitte son poste de manager de Portsmouth après une mauvaise série de résultats en League One

Kenny Jackett a quitté Portsmouth après presque quatre ans à la tête, a annoncé le club de League One.

Il part un jour après la défaite de son équipe contre la Ligue 2 Salford City lors de la finale du Papa John’s Trophy.

Getty Jackett a pris la direction de Pompée en juin 2017

Confirmant le départ du manager, le directeur général Mark Catlin a déclaré sur le site officiel du club: «Le club de football de Portsmouth tient à remercier sincèrement Kenny pour le travail qu’il a accompli au cours de sa période de près de quatre ans au club et nous souhaitons tous lui bien pour l’avenir.

«Ces dernières semaines ont été émouvantes pour toutes les personnes associées à Pompée et nous commençons maintenant le processus – qui sera aussi court que possible – de nommer quelqu’un qui, selon nous, peut nous donner les meilleures chances de terminer dans le top six. Ces pourparlers commencent aujourd’hui. »

Jackett a remplacé Paul Cook en juin 2017 et a conduit le club au succès du Trophée EFL contre Sunderland en 2019, mais avait depuis souffert du chagrin des défaites en demi-finale des barrages de la Ligue 1 face aux Black Cats et à Oxford.

Pompée occupe actuellement la septième place du tableau, à deux points d’Ipswich en sixième, mais a perdu ses trois derniers matchs de championnat contre Doncaster, Northampton et Sunderland et s’est incliné 4-2 aux tirs au but contre Salford à Wembley samedi.

Getty Images – Getty La défaite contre Salford s’est avérée être le dernier match de Jackett à la tête de Portsmouth

Jackett a également aidé le club à profiter d’un record d’après-guerre de neuf victoires consécutives dans toutes les compétitions la saison dernière, aligné sur des succès notables en coupe contre les équipes de championnat Norwich, Birmingham, QPR et Barnsley.

Il quitte Fratton Park avec un pourcentage global de victoires de 51,7 toutes compétitions confondues. Son pourcentage de victoires dans les matches de championnat est de 47%.