Kenny Naked était-il réellement nu dans Bachelor in Paradise Premiere?

Hier soir, nous, les gens, avons eu droit à la première complètement déséquilibrée de Bachelor in Paradise, et il y a eu beaucoup de ~ conversation ~ sur le montage. Y compris si les producteurs CGI ont ou non un bug géant sur l’écran, ce que Blake Horstmann semble penser que c’est le cas même si ce n’est certainement pas le cas.

Quoi qu’il en soit, en plus de Bug Gate, les fans se posent beaucoup de questions sur Kenny et s’il a passé ou non la première de la saison nu. Réponse : non, mais la censure carrée des producteurs mise sur son entrejambe laisserait entendre le contraire.

En réalité, Kenny semble porter un speedo. On ne sait pas si les producteurs étaient tellement alarmés par ledit speedo qu’ils ont décidé qu’il n’était tout simplement pas sans danger pour la consommation humaine, ou s’ils s’amusent juste – mais probablement le dernier. Après tout, les carrés de censure sont en quelque sorte une tradition dans Bachelor Nation – plus récemment, la peinture nue de Blake a été censurée pendant la saison de Katie Thurston – et Kenny semble plutôt dans la blague.

Quoi qu’il en soit, les fans ont attrapé un échec d’édition qui a fait son chemin sur Twitter et TikTok, ce qui prouve que Kenny est dans un speedo. Fondamentalement, dans une scène, nous le voyons avec une boîte sur son entrejambe, et dans une autre, la boîte disparaît et il est clair qu’il est loin d’être nu.

On dirait que les producteurs de Bachelor in Paradise essayaient juste de jouer tout le truc de Kenny’s Always Nude ™, parce que – si vous vous en souvenez – il était également nu lors de la saison de Clare Crawley. Comme je l’ai dit à Extra, “Je me suis présenté nu. Eh bien, tout a commencé, genre, pendant la saison de Clare. Nous avons eu quelques rendez-vous où j’étais nu et puis nous avons en quelque sorte fait avec. C’est vraiment la seule raison pour laquelle j’ai été invité, je pense. »

Quel temps pour vivre.

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

