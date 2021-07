Kenny Omega commente les rapports que Daniel Bryan et CM Punk rejoignent AEW

La lutte professionnelle a été consommée par la nouvelle cette semaine que CM Punk et Daniel Bryan semblent se diriger vers All Elite Wrestling.

Les légendes de la WWE, qui n’ont respectivement que 42 et 40 ans, représenteraient les deux plus grandes signatures de l’histoire d’AEW et pourraient changer la donne pour une entreprise qui n’a que deux ans et demi.

CM Punk et Daniel Bryan seraient une grosse affaire pour AEW

Kenny Omega est l’actuel champion de l’AEW et est, bien sûr, l’un des vice-présidents exécutifs aux côtés de The Young Bucks et Cody Rhodes.

Lors d’une interview avec Wrestling Observer Radio, Omega a évoqué la possibilité que les deux hommes rejoignent AEW.

La rumeur veut que Punk fasse ses débuts à AEW All Out le 5 septembre, tandis que Bryan est censé faire son grand spectacle à New York plus tard le même mois.

“(C’étaient) deux personnes extrêmement intelligentes qui ont trouvé un moyen de trier, je ne veux pas dire de tromper le système, mais c’était un système qui n’a pas été créé pour eux là-bas”, a déclaré Omega.

Omega est vice-président exécutif d’AEW et est enthousiasmé par l’idée de Bryan et Punk

«Et ils ont réussi à briser chaque plafond qui a été placé devant eux et à émerger comme une véritable légende qui ne sera jamais oubliée. Donc c’est cool pour moi de penser que je pourrai monter sur le ring avec ces deux-là. Peut-être.

“Mais je pense parce qu’ils étaient si importants à la WWE, et beaucoup de cela est présenté avec des segments, des angles, des personnages. Pour moi, aussi excitant que soit la partie de lutte, la capacité de raconter une histoire est plus excitante pour moi.

Sur Bryan, Omega n’avait que des éloges pour le sens aigu dont l’ancien quintuple champion du monde a fait preuve pendant son séjour à la WWE.

“Danielson, je l’appelle toujours Bryan Danielson, Daniel Bryan, j’ai toujours su qu’il était incroyablement intelligent”, a déclaré Omega. «Il est ridiculement intelligent, surtout quand il s’agit de lutte professionnelle. Pour qu’il crée en quelque sorte un mouvement, un mouvement réel et légitime dans le « Mouvement du Oui », pour qu’il propose cela, il l’a créé.

“Il n’y a absolument aucun moyen, et vous pourriez trouver des preuves documentées disant que” oh, nous avons toujours prévu que vous ayez votre moment WrestleMania et que vous soyez le champion. ” Je ne le croirais pas. Même si je l’ai vu devant mon visage, je ne pense pas que cela ait jamais été le plan. Mais il en a fait le plan, parce qu’il est si intelligent.

Bryan a eu l’un des plus grands moments de WrestleMania de tous les temps

«Il a été capable de tout renverser et de devenir une méga star, car il est assez intelligent dans le sens de la lutte et dans le sens des affaires. Tout comme dans ROH, comment il a pu avoir ces fans dans la paume de ses mains, il est capable d’avoir tout l’univers de la WWE dans la paume de ses mains avec un seul mot.

“Vraiment la seule autre personne à qui je peux penser qui a fait ça, c’est Austin avec le ‘Quoi?’. Il n’y a vraiment personne d’autre à qui je puisse penser qui ait autant de pouvoir avec un seul mot. Et la capacité de lutte? Bien sûr, sans égal. L’un des athlètes les plus précis, l’un des plus solides techniquement à avoir jamais mis les pieds sur le ring, surtout à l’époque actuelle. »

CM Punk n’a même pas lutté depuis 2014 et les foules scandent toujours son nom à ce jour, et Omega pense que vous devez respecter quelqu’un qui peut changer le jeu comme ça.

“CM Punk, un gars qui a probablement une ligne de pensée différente de celle de votre artiste actuel, de votre artiste moyen”, a déclaré Omega. “Et il a cette réputation incroyable, et il a des fans à ce jour qui le suivraient jusqu’au bout du monde.

WWE

CM Punk est l’une des stars de la WWE les plus populaires de tous les temps

« Une base de fans très dévouée. Et cette base de fans pense qu’il est le meilleur au monde et qu’il sera le meilleur jusqu’à la fin des temps. Si vous êtes capable d’avoir des gens comme ça qui suivent votre carrière avec autant de passion, vous avez probablement quelque chose de très spécial en vous.

«Cela va juste vous montrer que la façon dont il s’est présenté, la façon dont il a parlé de lui, la façon dont il a parlé à ses adversaires, comment il a joué sur le ring, la musique d’entrée, son image. Il a toujours été très méticuleux et il était très intelligent sur la façon dont il s’y prenait.

Nous avons des rapports et des rumeurs en ce moment, mais ils semblent légitimes et nous n’aurons pas à attendre longtemps pour le savoir.