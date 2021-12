Kenny Pickett fausses règles de calcul modifiées par les responsables de la NCAA

Le faux toboggan du football universitaire est mort. Vive le faux toboggan.

La semaine dernière, Pitt QB Kenny Pickett a mis le feu au monde du football universitaire en décollant contre Wake Forest, a donné l’impression qu’il commençait sa glissade, puis s’est levé et a décollé pour ce qui a finalement été une course de 58 ans. La fausse diapositive était géniale, mais comme je l’ai écrit plus tôt dans la semaine, elle devait être interdite.

Si vous entraînez les défenseurs à tenir le coup lorsqu’ils voient un quart-arrière glisser pour éviter de toucher un QB qui se rend, alors faire semblant n’est pas juste.

Apparemment, les responsables de la NCAA ont accepté. Selon Yahoo, le coordinateur national des officiels du football, Steve Shaw, a envoyé un bulletin soulignant que le porteur du ballon devrait être déclaré mort :

Chaque fois qu’un porteur de ballon commence, simule ou simule une glissade les pieds en avant, le ballon doit être déclaré mort par les officiels sur le terrain à ce moment-là. Le but de la règle est la sécurité du joueur, et l’objectif est de donner au porteur du ballon la possibilité de terminer le jeu en glissant les pieds en premier et d’éviter le contact. Permettre au porteur du ballon de simuler une glissade compromettrait la défense à qui l’on demande de relâcher lorsque le porteur du ballon glisse les pieds en premier. Une fausse glissade ne sera pas considérée comme pouvant faire l’objet d’une révision selon la Règle 12-3-3 – Balle morte et balle lâche.

Ouais, ça le cloue ! Heureux que cela se produise. Mais prenons un moment pour revenir sur le moment incroyable de Pickett :

DÉCHIRURE.