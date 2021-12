Kenny Pickett simule une glissade sur un long run de TD

Kenny Pickett a vraiment dû leur faire ça.

Le quart-arrière de l’Alabama, Bryce Young, a peut-être scellé le trophée Heisman avec sa performance record lors d’une victoire au championnat SEC contre la Géorgie, mais le quart-arrière de Pittsburgh a fait sa propre déclaration lors de l’entraînement d’ouverture de Pittsburgh lors du match de championnat de l’ACC contre Wake Forest.

Sur les troisième et cinq du propre 42 des Panthers, Pickett a échappé à un éventuel plaqueur dans le champ arrière avant d’exploser en bas du champ. Il a peut-être été abordé à court de paydirt, mais une fausse glissade absolument sale a dupé tout le secondaire alors que Pickett a parcouru 58 mètres pour marquer les premiers points du match.

Regardez juste ça.

Des trucs incroyables.

Ce fut une saison fantastique pour Pickett, qui se classe cinquième du FBS pour les verges par la passe de 4 066 verges et à égalité au deuxième rang pour les touchés avec 40. Il a également 21 verges au sol et quatre touchés au sol en 2021. Pickett pourrait se retrouver sur scène le week-end prochain à New York pour la présentation de Heisman, et dans une classe de quart-arrière assez faible, il pourrait être l’un des meilleurs espoirs de passes disponibles lors du repêchage de la NFL 2022.

Nous verrons quels autres tours Pickett a dans sa manche alors que Pittsburgh tente de remporter son premier titre de conférence pur et simple dans l’histoire du programme.