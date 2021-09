Kenny Rogers choisit un autre gagnant, finalement

Lorsque Kenny Rogers est entré dans les charts country le 15 septembre 1979 avec la ballade «You Decorated My Life», il était dans une forme qui a produit un nombre impressionnant de numéros 1. La chanson a non seulement ajouté à cette séquence, mais a également permis à la star du crossover country et aux co-auteurs de remporter des prix.

Mélange country et pop

À ce jour, Rogers était fermement établi comme l’une des plus grandes stars de la musique country, avec un public pop important pour démarrer. “Lucille” de 1977 était, bien sûr, le changeur de jeu, fournissant à l’artiste né à Houston son premier pays n ° 1 et atteignant le n ° 5 du Billboard Hot 100. C’était son plus gros record depuis que “Ruby, Don’t Take Your Love To Town” avait présenté Rogers et la première édition à la plus grande voie publique en 1969.

Le suivi “Daytime Friends” n’a peut-être fait que le Top 30 pop, mais c’était un autre pays n ° 1. Tout comme son duo ultérieur avec le prolifique hit country Dottie West, “Every Time Two Fools Collide”. D’autres succès avec West incluent un autre best-seller country dans un remake de “All I Ever Need Is You” de Sonny & Cher; les singles solo “Love Or Something Like It”, “Le joueur,” et “She Believes In Me” ont tous, infailliblement, été en tête des listes de pays.

Lorsqu’une chanson d’amour des écrivains Debbie Hupp et Bob Morrison est arrivée, Kenny et le producteur Larry Butler ont entendu son potentiel – mais Kenny a d’abord estimé que c’était juste un peu trop sucré à son goût. Comme on le rappelle dans The Billboard Book Of No.1 Country Hits, la tentative précédente de Hupp de faire carrière dans l’écriture de chansons s’était terminée avec son retour dans le Kentucky et son travail dans la sécurité des magasins. Lorsqu’elle a réessayé avec Biloxi, Morrison, originaire de MS, qui devenait un écrivain dans les cercles de Nashville, “You Decorated My Life” était un premier résultat.

”Décoré’? Allez mec’

“C’était l’une de ces chansons que je ne m’attendais même pas à ce qu’elles soient enregistrées”, a déclaré Bob Morrison dans le livre. « Quand Debbie et moi l’avons terminé, beaucoup de gens ont dit ”Décoré’ ? Allez mec.’ C’est inhabituel par rapport à ce mot. Morrison, en effet, a enregistré la première version de la chanson lui-même, pour Monument, sans succès. La paire l’a présenté à West, qui l’a refusé, et quand il a atterri sur le bureau de Rogers, lui aussi n’était pas sûr. Finalement, après un an, il a cédé, avec des résultats spectaculaires.

“You Decorated My Life” est entré dans le classement country au n ° 48, une semaine après ses débuts pop au n ° 70. Au cours de la première semaine de novembre, il est devenu un autre sommet des charts country pour Rogers, culminant au n ° 7 de la pop. Il a ensuite remporté un Grammy pour la chanson country de l’année et a aidé Morrison à être nommé auteur-compositeur de l’année en 1980 par la Nashville Songwriters Association International. La chanson a aidé l’album parent Kenny à passer 24 semaines au sommet du palmarès country. Quelle chance que Rogers ait cédé et l’ait enregistré.

