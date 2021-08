Kenny Rogers choisit un bon moment pour enregistrer un country Smash

La question triviale d’aujourd’hui : quel nom de fille se prêtait à deux chansons complètement différentes, l’une qui a dominé le palmarès R&B américain en 1957 et l’autre qui était un hit country n ° 1 et au Royaume-Uni, 20 ans plus tard ? Son nom était “Lucille,” et après Petit Richardsmash rock’n’roll des années 50, Kenny Rogers a choisi le bon moment pour enregistrer sa chanson de ce nom le 5 août 1976.

Le country “Lucille” a été écrit par deux compositeurs accomplis dans le genre, Roger Bowling et Hal Bynum, qui ont tous deux de nombreux autres crédits notables à leur actif. Parmi les bowlings figurent le hit country et hit international de Billie Jo Spears en 1975, “Blanket On The Ground”, et le dernier hit de Rogers “Coward Of The County”. Bynum a également écrit à titre posthume le top tenner country de Jim Reeves en 1970 « Nobody’s Fool », le numéro 1 de Patty Loveless en 1990 dans ce format, « Chains » et bien d’autres.

Au moment où leur “Lucille” a croisé sa route, Rogers était aux premiers stades de la refonte d’une carrière qui s’était affaiblie après son grand succès avec la première édition à la fin des années 1960. Il avait eu trois apparitions dans les charts country en 1975 et 1976, dont les 20 meilleures entrées « Love Lifted Me » et « Laura (What’s He Got That I Ain’t Got?) », la seconde une reprise du numéro 1 de 1967 de Leon Ashley. Mais cette chanson d’histoire aux saveurs traditionnelles a ouvert sa carrière solo.

Un bon après-midi de travail

Le 5 août 1976, Rogers entre au American Studio à Nashville et enregistre « Lucille » en un après-midi. Cela s’est avéré être du temps très bien dépensé. En janvier suivant, la chanson est sortie à la suite de ce single “Laura”, de son album éponyme de 1977. Elle est entrée dans les charts country à la fin de ce mois, et début avril, elle commençait un course de deux semaines au sommet.

Écoutez la liste de lecture All Time Greatest Country Hits.

À ce moment-là, le single dépassait les frontières de son pays, entrant dans le Hot 100 fin mars et grimpant au n ° 5. Fin avril, “Lucille” a commencé une course au Royaume-Uni qui l’a amené au n ° 1 là-bas à la mi-juin, alors qu’il a atteint le Top 10 partout, de l’Australie à la Suisse. Rogers était en passe de devenir l’une des nouvelles superstars du pays.

