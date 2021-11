Kenny Smith dit que la statue de Kobe calmera les fans après le changement de nom de l’arène Crypto.com

Lire du contenu vidéo

Le changement de nom du Staples Center n’effacera PAS l’historique Kobe Bryant fait à l’intérieur du bâtiment … ainsi dit Kenny « Le Jet » Smith, qui raconte TMZ Sports les fans surmonteront le grand changement une fois que les Lakers auront construit une statue en l’honneur du Black Mamba.

Le lieu emblématique sera officiellement appelé Arène de Crypto.com à partir du jour de Noël … dans le cadre d’un accord insensé de 700 millions de dollars.

Bien que ce soit une bonne nouvelle pour l’équipe (c’est BEAUCOUP d’argent), certains fans sont furieux de cette décision … surtout parce que Staples est souvent surnommé « La maison que Kobe a construite ».

Nous avons parlé avec l’analyste de « Inside The NBA » du changement … et il pense que Laker Nation oubliera tout ce reproche une fois que Kobe sera honoré à l’extérieur du lieu – quel que soit son nom.

« La statue à l’extérieur avec Kobe devant, ça va tout arranger », nous a dit The Jet mercredi. « Pourtant, le nom de l’arène change toujours, mais ce qui se passe à l’intérieur ne change jamais. »

Bien sûr, Kobe est le premier Laker à avoir retiré deux maillots de l’organisation … avec les deux #8 et #24 accrochés aux chevrons.

La statue de Kobe rejoindra un jour des noms comme Kareem Abdul Jabbar, Shaquille O’neal, Johnson magique et plus en dehors de la salle… et Smith est certain que cela signifiera tout autant pour les fans même si le nom Staples a disparu.