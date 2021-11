Kenny Smith sur le poids de Zion Williamson, « Ce n’est pas difficile, mange moins »

Lire du contenu vidéo

Il existe une solution simple pour Sion Williamsona signalé des problèmes de poids … ainsi dit Kenny « Le Jet » Smith, qui raconte TMZ Sports tout ce que la star des Pélicans a à faire est de se concentrer et de manger moins.

Cela semble assez facile, non ??

Il a été rapporté que le poids de l’ancien choix global n ° 1 a gonflé au nord de 300 livres pendant l’intersaison alors qu’il luttait contre une blessure … et même les co-animateurs de « Inside The NBA » de Kenny Shaquille O’neal et Charles Barkley ont plaisanté sur la situation.

Mais, lorsque nous avons parlé avec Smith à LAX cette semaine, nous avons pris conscience de Zion … en lui demandant comment il pouvait perdre les kilos en trop et retrouver la forme du jeu au moment où il revenait à 100%.

« Chaque joueur dans sa carrière … il va se blesser à un moment donné si vous avez une longue carrière », nous a dit Kenny. « Pendant ce temps, tu dois trouver comment rester en forme et rester dans un corps de basket-ball. »

Kenny dit qu’il est convaincu que le joueur de 21 ans s’en rendra compte … et ce ne sera pas aussi difficile que les gens le pensent.

Journée des médias Zion Williamson 2021 (en haut) et journée des médias 2019 (en bas) pic.twitter.com/xrZ3GbxWjR – (@LakerFern) 14 octobre 2021 @LakerFern

« Le plus simple, c’est qu’il trouvera comment manger moins. Ce n’est pas difficile quand c’est votre profession. Il met des heures pour devenir un grand joueur de basket-ball. Il trouvera les heures dont il a besoin pour garder son corps bien. «

« Ce n’est pas difficile, il suffit de manger moins. »

Nous avons également parlé à The Jet de Scottie Pippencommentaires récents de Michael Jordan faire seulement le doc de « The Last Dance » pour prouver aux jeunes qu’il est toujours le GOAT fini James Lebron … et il redresse Pip.

… et il enlève même sa chaussure pour le prouver !!