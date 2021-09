Kenny Young des Rams expulsé pour avoir pris contact avec un officiel lors d’un échange houleux contre les Colts

in

Le secondeur des Rams de Los Angeles, Kenny Young, a été expulsé lors du match de dimanche contre les Colts d’Indianapolis après avoir eu un échange houleux avec un officiel.

Young s’est vu infliger une pénalité pour conduite antisportive et disqualifié pour avoir pris contact avec un officiel à la fin du troisième quart-temps après s’être trop approché d’un arbitre, frappant son chapeau.

L’incident s’est produit après que le demi offensif des Colts Jonathan Taylor se soit incliné à la ligne des 4 verges des Rams pour une perte d’un mètre. Son coéquipier Zach Pascal a été appelé pour railleries. Tout en faisant signe à l’officiel, un jeune passionné a semblé frapper accidentellement son chapeau tout en repoussant son bras.

Le plaqueur défensif des Rams Aaron Donald a semblé échanger des mots avec Young pour l’action qui a entraîné une pénalité de 10 verges.

Pascal a également écopé d’une pénalité de 15 mètres pour railleries. Trois jeux plus tard, il a marqué un touché sur une passe de huit verges de Carson Wentz.

Les Rams pousseraient fort au quatrième quart pour gagner 27-24 sur les Colts. Le placement de 38 verges du botteur Matt Gay avec un peu plus de deux minutes à jouer et l’interception de Jalen Ramsey quelques secondes plus tard ont donné aux Rams leur deuxième victoire de la saison.