Kenrik Stenson, vice-capitaine européen de la Ryder Cup 2020

Pádraig Harrington, capitaine de l’équipe européenne pour la Ryder Cup 2020, a choisi le Suédois Henrik Stenson comme cinquième et dernier vice-capitaine européen pour ce tournoi, qui se tiendra du 24 au 26 septembre à Whistling Straits (Wisconsin, États-Unis), a indiqué l’organisation dans un communiqué.

“Je suis ravi d’ajouter Henrik Stenson à notre équipe en tant que vice-capitaine. Votre historique de jeu parle de lui-même et a le respect et la confiance de tous les joueurs. Il sait ce qu’il faut pour gagner une Ryder Cup et cette expérience et ces connaissances seront cruciales pour nous », a déclaré Harrington.

“Avoir la tête froide du « Iceman » sera également utile en cas de situation stressante.“il ajouta.

Stenson (Suède, 1976), champion du British Open en 2016, participera pour la sixième fois à la Ryder Cup – une compétition qui oppose l’Europe aux États-Unis et a remporté trois fois – même s’il sera le premier à le faire comme vice-capitaine. Il rejoindra son compatriote Robert Karlsson, le Britannique Luke Donald, l’Allemand Martin Kaymer et le Nord-Irlandais Graeme McDowell.

Dans les cinq Ryders qu’il a joués, le Suédois a obtenu un total de 11 points en 19 matchs, incluant également trois victoires complètes lors de sa dernière apparition en 2018 à Paris, dans laquelle il a battu l’Américain Bubba Watson.

« The Iceman » a déclaré que c’était un « honneur » d’être avec l’équipe en tant que vice-capitaine : « C’est un grand honneur de recevoir l’appel et d’être impliqué dans l’équipe d’Europe. J’ai fait partie de cinq équipes de la Ryder Cup dans le passé et avoir l’opportunité en tant que vice-capitaine d’aider l’Europe à défendre la Ryder Cup est passionnant. »

“Harrington m’a appelé lundi matin et ce n’était pas une longue conversation. j’ai accepté de suite“, a-t-il avoué.

De la même manière, Stenson fait confiance à l’équipe européenne de l’événement, qui selon le golfeur est “très forte” : “Nous avons une équipe très solide. C’est une combinaison d’une grande expérience aux côtés de trois gars qui affronteront leur première Ryder Cup, et c’est une excellente combinaison.“.

Jon Rahm

Brynn Anderson / AP

L’Europe défendra son titre en la 43e édition de la Ryder Cup, qui se tiendra à Whistling Straits (Wisconsin, États-Unis), du 24 au 26 septembre. Sergio García, qui disputera le tournoi pour la dixième fois, sera l’une des références de l’équipe du Vieux Continent avec Jon Rahm, numéro un mondial.

Les Anglais joueront aux côtés des Espagnols Paul Casey, Matt Fitzpatrick, Tommy Fleetwood Tyrrell Hatton, Ian Poulter et Lee Westwood, le Norvégien Viktor Hovland, l’Irlandais Shane Lowry, l’Irlandais du Nord Rory McIlroy et l’Autrichien Bernd Wiesberger.

