Kensington dévoile le nouveau chargeur modulaire ‘StudioCaddy’ pour vos appareils Apple

Le fabricant d’accessoires populaire Kensington propose aujourd’hui une nouvelle solution de charge tout-en-un pour les fans d’Apple. Le nouveau StudioCaddy de Kensington intègre une prise en charge de la charge sans fil Qi et est conçu pour maximiser l’espace sur le bureau tout en gardant tous vos appareils chargés et organisés.

Le StudioCaddy présente une conception modulaire en mettant l’accent sur vous donner des endroits pour stocker et charger votre MacBook, iPad, iPhone, AirPod et Apple Watch. L’animation de la vidéo ci-dessous montre comment fonctionne la conception modulaire, avec la double surface de charge Qi se fixant magnétiquement au support.

Le StudioCaddy comprend un support de chargement Qi vertical pour votre iPhone, ainsi qu’un socle de chargement Qi pour AirPods ou autres appareils. Il y a deux emplacements distincts, l’un conçu pour contenir votre MacBook et l’autre pour votre MacBook. Sur le côté du StudioCaddy se trouvent un port USB-A et un port USB-C, ce dernier pouvant fournir jusqu’à 20W de puissance selon The Verge.

Kensington a plus de détails :

Organise l’intégralité de l’écosystème Apple – Conçu exclusivement pour Apple, StudioCaddy permet aux utilisateurs de stocker et de charger leur MacBook, iPad, iPhone et AirPod en un seul endroit dans le support attrayant et peu encombrant. Chargeur double Qi – Le chargeur double Qi intégré fonctionne avec n’importe quel iPhone compatible Qi et charge également les AirPod. Le module chargeur se fixe magnétiquement au support MacBook/iPad pour minimiser l’encombrement du stockage, mais peut être détaché pour plus de flexibilité. Les ports USB ajoutent des options de charge – Les ports USB-A et USB-C offrent des options de charge supplémentaires pour prendre en charge des iPad, iPhone, AirPod ou AppleWatch supplémentaires (câbles de charge non inclus). Stockage pour MacBook et iPad – Le support peu encombrant supporte le MacBook en position verticale (fermée). Le support iPad permet de visualiser et de raconter l’iPad ou l’iPad Pro en orientation paysage ou portrait.

Pour récapituler, le StudioCaddy comprend des chargeurs Qi intégrés pour votre iPhone et vos AirPod, un port USB-A pouvant être utilisé pour alimenter un chargeur Apple Watch et un port USB-C pouvant alimenter un iPad. Vous devrez brancher votre MacBook séparément, mais StudioCaddy dispose d’un emplacement pour le stocker.

Le StudioCaddy est disponible à la commande aujourd’hui pour 179,99 $. Si vous êtes à la recherche d’un chargeur multi-appareils, n’oubliez pas de consulter notre liste complète avec plus d’options d’entreprises comme Satechi, Mophie et ElevationLab.

