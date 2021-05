Kensington StudioDock incompatible w. 2021 iPad Pro 12,9 pouces

Nous avons examiné le Kensington StudioDock en mars, le décrivant comme une impressionnante station d’accueil pour iPad offrant une pléthore d’options d’E / S. Malheureusement pour quiconque espère l’utiliser avec le dernier iPad Pro 12,9 pouces, la société a déclaré qu’il n’était pas compatible …

Le StudioDock soulève l’iPad Pro 11 pouces ou 12,9 pouces jusqu’à une hauteur de visualisation confortable pour une utilisation sur le bureau, et fournit aux tablettes une large gamme de ports d’entrée et de sortie.

Chargement rapide via USB-C à 37,5 W Gigabit Ethernet 3 ports USB-A (5 V / 0,9 A) HDMI 2.0 pour sortie 4K Entrée d’alimentation CC 20 V 1 x port USB-C (5V3A / 9V2A) Lecteur UHS-II SD 4.0 3.5 Prise audio mm Chargeurs Qi pour iPhone (7,5 W) et AirPods (5 W) Chargement de l’Apple Watch avec module complémentaire en option

Nous avons été impressionnés, mais avons noté que c’était une bête chère à 399,99 $ pour le modèle plus grand.

Le Kensington StudioDock fournit une solution d’accueil de bureau complète pour les utilisateurs d’iPad. Sa richesse d’options d’E / S vous permet de connecter un iPad et d’avoir plus ou moins un poste de travail de bureau complet à votre disposition […] Si vous êtes un utilisateur prolifique d’iPad qui utilise la tablette d’Apple comme ordinateur principal ou comme remplacement d’ordinateur portable, le StudioDock est probablement la meilleure option de station d’accueil disponible. Non seulement il est pratique pour la quantité d’E / S qu’il présente, mais il est également livré avec des options pratiques d’inclinaison à 120 degrés et de rotation à 90 degrés. […] Mais il convient également de noter que certains utilisateurs peuvent trouver le prix demandé de 379,99 $ / 399,99 $ un peu trop cher. Les utilisateurs d’iPad occasionnels, en particulier, rechigneront à un tel prix, mais les utilisateurs prolifiques d’iPad qui utilisent régulièrement leurs tablettes comme principaux ordinateurs personnels verront probablement la valeur d’un tel package chargé d’E / S.

Vous pouvez consulter la vidéo ci-dessous pour un aperçu détaillé.

Malheureusement pour ceux qui viennent d’acheter l’iPad Pro 12,9 pouces 2021, Tim Chaten a repéré les petits caractères sur la page Web de Kensington StudioDock.

Non compatible avec l’iPad Pro 12.9 ″ 2021

Étant donné que la note est spécifique au modèle plus grand, qui est légèrement plus épais que les modèles 11 pouces 2021 et plus anciens, la seule raison à laquelle je peux penser au problème de compatibilité est que l’onglet de support en bas est trop serré. Comme l’a observé ma collègue Chance Miller, peut-être que la prochaine fois, ne lancez pas un accessoire iPad à 400 $ à un moment où toutes les rumeurs indiquent de nouveaux modèles en route …

