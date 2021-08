Kent Babb sur le football universitaire et son nouveau livre, ‘Across the River’

in

Bakari est rejoint par Kent Babb, un écrivain de reportages sportifs pour le Washington Post, pour parler de ce à quoi nous devons nous attendre de cette saison de football universitaire (4:46), son nouveau livre Across the River sur l’impact de la violence armée sur un nouveau L’équipe de football du lycée d’Orléans (10h34) et comment l’écriture du livre a changé sa manière de couvrir le sport (17h40).

Hôte : Bakari Sellers

Invité : Kent Babb

Producteur : Kaya McMullen

