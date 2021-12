KENT HOMECAM 360 : une caméra riche en fonctionnalités avec une technologie intelligente

La HomeCam veille sur votre maison même la nuit. Son capteur infrarouge avancé s’active automatiquement lors de la détection de conditions de faible luminosité et garantit un enregistrement vidéo de haute qualité à tout moment.

La marque de purificateurs d’eau Kent RO Systems a fait son entrée sur le marché des caméras de sécurité et de sécurité en 2019 avec une nouvelle division, Kent Cam Technologies. Les principales introductions ont été Kent CamEye CarCam, un dispositif de sécurité automobile visant à assurer la sécurité des passagers et Kent CamAttendance, axé sur la fourniture d’un système de surveillance faciale sans contact. Elle a ajouté un nouveau produit à son portefeuille IoT sous la forme de Kent CamEye HomeCam 360, une caméra de surveillance domestique Wi-Fi intelligente pour les consommateurs à la recherche d’une solution de sécurité abordable et fiable. Une simple configuration de bricolage, il coûte Rs 4 990 et peut être acheté dans des magasins de détail ou peut être acheté en ligne sur Amazon.in ou Flipkart.com.

Recherchée, conçue et développée en Inde, cette caméra domestique prend en charge l’enregistrement vidéo sur le cloud. Cela garantit que vous avez accès à l’enregistrement vidéo à tout moment et de n’importe où dans le monde, même si la caméra est volée ou détruite. Kent HomeCam 360 intègre une détection et un suivi de mouvement alimentés par l’IA, ainsi qu’une détection humaine et une vision panoramique à 360 degrés avec panoramique et inclinaison. Les autres fonctionnalités incluent la vision nocturne avec LED IR, la diffusion vidéo en direct avec appel bidirectionnel, l’enregistrement dans le cloud, le mode de confidentialité, l’enregistrement continu ou basé sur des événements, l’enregistrement en mode hors ligne, l’alarme anti-intrusion, l’application intuitive et plusieurs options de montage.

La caméra détecte le moindre mouvement dans votre maison et envoie une notification instantanément à votre appareil mobile via l’application Kent CamEye. Il suit également l’objet en mouvement et continue d’enregistrer le mouvement. La caméra domestique dispose d’une capacité avancée basée sur l’IA qui peut être activée pour détecter uniquement les corps humains, ce qui vous permet de laisser vos animaux de compagnie se déplacer librement dans la maison sans recevoir d’alertes inutiles. Il couvre une large gamme de zones horizontales et verticales, garantissant l’absence d’angles morts. Il peut effectuer un panoramique ou une inclinaison à l’aide d’une application pour téléphone mobile et enregistrer des vidéos en résolution FHD (1080p).

La HomeCam veille sur votre maison même la nuit. Son capteur infrarouge avancé s’active automatiquement lors de la détection de conditions de faible luminosité et garantit un enregistrement vidéo de haute qualité à tout moment. La caméra n’a besoin d’Internet qu’au moment de la configuration. Il continue d’enregistrer sur la carte microSD même s’il n’y a pas de connectivité Internet et pousse les enregistrements vers le cloud lorsque la connectivité Internet reprend.

Ce qui le distingue des autres produits concurrents, c’est le stockage jusqu’à 128 Go de carte microSD. Cela vous permet de stocker jusqu’à 60 jours de vidéos en continu sur la carte microSD. Il existe un moyen pratique d’envoyer votre appareil photo en veille prolongée avec des paramètres prédéfinis à l’aide de l’application Kent CamEye et de profiter d’une journée de congé à la maison sans aucune perturbation. La HomeCam possède des fonctionnalités telles que les appels bidirectionnels via Alexa, l’enregistrement crypté en option sur carte microSD et l’alarme anti-intrusion.

L’appareil photo est doté du type de fonctionnalités que vous trouverez dans les modèles plus chers. Que ce soit vos yeux numériques pour assurer la sécurité de vos proches.

Prix ​​public estimé : Rs 4 990

