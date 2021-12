Kent news : Appel urgent alors que deux adolescentes disparues disparaissent après avoir pris le train | Royaume-Uni | Des nouvelles

Les agents se sont inquiétés pour le bien-être d’Emily Durkin, 13 ans, et de son amie Danielle Harman-Murphy, 12 ans, après qu’elles aient été portées disparues tôt lundi soir. On pense que les amis ont voyagé ensemble dans un train de la gare de Paddock Wood à Londres.

Emily est décrite comme mesurant environ cinq pieds et deux pouces, avec des cheveux châtain clair en queue de cheval et des yeux marrons.

On pense qu’elle portait son uniforme scolaire et un manteau noir avec une capuche doublée de fourrure.

Elle portait également un sac Michael Kors lorsqu’elle a été vue pour la dernière fois.

Tandis que Danielle est décrite comme mesurant environ cinq pieds et cinq pouces de hauteur et de taille moyenne, avec des cheveux blonds mi-longs et des yeux bleus.

Comme Emily, elle portait également son uniforme scolaire lorsqu’elle a disparu.

On pense également que Danielle porte des baskets Nike lilas et un sac à bandoulière noir.

Les agents demandent des informations pour aider à retrouver les filles.

Quiconque les a vus ou sait où ils se trouvent doit appeler la police de Kent au 101, en citant la référence 13-0977.