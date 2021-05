Kentaro Miura, auteur du célèbre manga japonais “ Berserk ”, décède à 54 ans

Le célèbre «mangaka» japonais, Kentaro Miura, est décédé le 6 mai à l’âge de 54 ans des suites d’une dissection aortique aiguë, son éditeur, Hakusensha Inc. a confirmé ce jeudi la peinture de Miura et priez pour son âme », lit-on dans le communiqué.

L’artiste était connu pour son manga dark fantasy ‘Berserk’, qui a commencé à paraître en 1989 et s’est terminé inachevé avec la mort de son auteur. L’histoire, qui raconte la vie du mercenaire orphelin Guts, a été adaptée en trois films, deux séries animées – l’une en 1997-1998 et l’autre en 2016-2017 – et dans divers jeux vidéo.

De leur côté, les fans de la pièce ont rendu hommage à Miura en partageant leurs citations préférées de ‘Berserk’ sur les réseaux sociaux. «Je parie qu’il était heureux. Il est mort en faisant ce qu’il voulait faire malgré tout. N’est-ce pas? », A publié un internaute.