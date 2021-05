Kentaro Miura, le créateur du manga Berserk, est décédé

IMDB Kentaro Miura est décédé à 54 ans

Kentaro Miura, le créateur de Berserk, l’un des mangas les plus aimés et les plus célèbres de tous les temps, est décédé d’une dissection aortique aiguë le 6 mai 2021, selon le compte Twitter officiel de Berserk et le compte Twitter du magazine Young Animal qui publie le manga.

Depuis l’âge de 10 ans, Miura dessine des mangas. Son travail a été publié dans le journal de son école, selon Crunchyroll News. À l’âge de 18 ans, Miura fait irruption dans l’industrie du manga professionnel, en tant qu’assistant de George Morikawa, le créateur du manga de boxe Hajime no Ippo. Morikawa l’a renvoyé après avoir vu qu’il ne pouvait plus rien enseigner à Miura, selon Crunchyroll.

Miura a créé le premier numéro de prototype de Berserk et l’a soumis au magazine Monthly ComiComi en 1988. Le manga a remporté le prix Manga-School du magazine pour la deuxième place, selon Crunchyroll. Après que Miura eut obtenu son diplôme de l’Université Nihon en 1989, le premier opus du Berserk révisé fut publié dans Animal House (un magazine qui sera plus tard remplacé par Young Animal).

Miura a travaillé sur Berserk depuis le début de l’adolescence et il a mûri avec lui, passant au cours de 30 ans d’une violence sombre à un espoir provocant. Si Berserk est le reflet de son auteur, je suis heureux que ses personnages aient pu se contenter avant la fin. pic.twitter.com/poDXoDYyrF – Peter Fobian (@PeterFobian) 20 mai 2021

Les adeptes de l’histoire d’un épéiste nommé Guts, qui a parcouru son monde médiéval brutal à la recherche de vengeance, se sont rapidement accumulés à travers le monde. Le manga était connu pour équilibrer la violence horrible et la cruauté avec des moments touchants et beaux des personnages.

Le manga a également été adapté à l’anime à plusieurs reprises, à partir de 1997 et 1998, avec l’adaptation d’anime la plus récente sortie en 2016 et 2017. Il existe également plusieurs jeux vidéo basés sur l’histoire.

【三浦 建 太郎 先生 ご 逝去 の 報】

『ベ ル セ ル ク』 の 作者 で あ る 三浦 建 太郎 先生 が 、 2021 年 5 月 6 日 、 急性 大動脈 解 離 の た め 、 ご 逝去 さ れ ま し た 最。 三浦 ま も の 画 最 最 最 に に も の 画 業 業心 も 画 業 に 最大 感謝 心 ご 画 業 最大 感謝 心 ご 画 に 感謝 心 も 冥 福 を お 祈 り い た し ま す。

2021 年 5 月 20 日 株式会社 白泉 社 ヤ ン グ ア ニ マ ル 編 集 部 pic.twitter.com/vy923fIqiP – ヤ ン グ ア ニ マ ル 公式 (@YoungAnimalHaku) 20 mai 2021

La publication de chapitres de l’histoire de Berserk avait ralenti ces dernières années, les fans plaisantant sur le fait que Miura avait arrêté de travailler chez Berserk pour jouer au jeu vidéo Idolm @ster, dont il s’était avéré être un fan.

Le dernier chapitre de Berserk, le chapitre 363, a été publié dans le numéro de janvier 2021 de Young Animal. L’histoire n’était pas encore terminée.

Jouer

Kentaro Miura, créateur de Berserk est décédé | newshour4u # KentaroMiura #Creator #Berserk ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❤️ ABONNEZ-VOUS Get️ Pour obtenir toutes les NOUVELLES en premier ▶ ️ newshour.tk ▬▬▬▬▬▬▬▬ ▬ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ‍ Kentaro Miura, le créateur de Berserk, est décédé. Kentaro Miura, créateur du manga Berserk, est décédé à l’âge de 54 ans. Il est décédé le 6 mai des suites d’une dissection aortique aiguë, selon une… 2021-05-20T04: 55: 16Z

Selon CNET, Berserk est l’un des mangas les plus influents de tous les temps et a inspiré d’autres grands travaux dans et en dehors du manga, de Dark Souls à Demon Slayer.

Il est remarquable qu’un manga connu pour sa violence graphique soit le plus mémorable pour la façon dont il aborde l’amour et le chagrin et apprend à faire confiance aux autres dans un monde apathique et impitoyable. berserk est spécial et je suis vidé rn – sigher consommé (@sleepgoer) 20 mai 2021

Les fans du créateur à succès ont rendu hommage au grand artiste décédé à travers les réseaux sociaux, après avoir entendu la triste nouvelle de sa mort.

Vous pouvez voir ici certains des commentaires que les fans de Bersek ont ​​donnés à Kentaro.

Tout un tas de DRK réunis à Ul’dah de Balmung en hommage à Miura ce soir, je pense qu’il y a une vraie intersection entre les fans de FF et les fans de Berserk. pic.twitter.com/k0YgKwBjj4 – Kyrie 《Alexander (Primal) stan》 (@uwurianger) 20 mai 2021

Je dis toujours “Berserk m’a aidé à traverser la pire période de ma vie”, et ce n’est pas une hyperbole étant dans une relation merdique et abusive et un travail sans issue, je ne savais pas que les choses pourraient être meilleures mais chaque pas en avant lent et tortueux était toujours un pas en avant merci, Miura-sensei pic.twitter.com/RApN2nvv8j – Nate Ming (@NateMing) 20 mai 2021

Ce qui fait mal à cette mort, c’est que Berserk EST Miura, je ne connaissais pas l’homme mais je connais Berserk très très personnellement. L’histoire a été entièrement créée par cet homme, une histoire où il a dépeint toutes ses expériences personnelles et a mis sa vie sur papier. pic.twitter.com/wWhSN6ZVHG – Fidji #ThankYouMiura (@aofijii) 20 mai 2021

Ceci est la version originale de Heavy