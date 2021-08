Kenti Robles sauve Madrid sur le cor

31/08/2021 à 23h10 CEST

Tout se décidera à Manchester. Le Real Madrid a réussi à nouer l’égalité sur la corne et se rendra dans le nord-ouest anglais avec des options pour être dans la phase finale. Weir a dépassé les Anglais, mais un dernier droit du Mexicain Kenti Robles dans le 92′ a permis à ceux de David Aznar de continuer en vie dans l’égalité.

RMA

MCI

Real Madrid

Messe; Robles, Teresa (Moller, 86′), Peter, Ivana, Kaci, Olga (Zornoza, 74′), Esther, Nahikari, Lucía Rodríguez, Athenea.

Manchester City

Taieb, Morgan, Houghton, Greenwood, Stokes, Vicky Losada (Scott, 73′), Coombs, Weir, Beckie, Hemp (Raso, 60′), Shaw (Park, 73′).

Buts

0-1 M.47 Déversoir. 1-1 M.92 Robles.

Malgré le potentiel et le talent de leurs adversaires, les joueurs meringues ont mis le but gardé par Taieb en difficulté. L’occasion la plus claire pour l’équipe espagnole est venue au bord des vacances. Esther a eu un tir de pénalité qui a raté la barre transversale.

Ils ne pardonneraient pas aux “citoyens” en seconde période et imposeraient leur frappe avec le 0-1 de Weir, qui captait un ballon mal repoussé par la défense locale. Ils ont même ramené le ballon dans le filet par l’intermédiaire de Stokes, mais le but a été refusé pour une faute sur Misa. Avant, Esther avait eu une autre action ouverte qui a été repoussée par la barre transversale. CLe duel étant déjà terminé, Nahikari a terminé mordu et Robles a donné de l’air à Madrid.