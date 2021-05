Kentucky Derby 2021: Résultats et bourse à “ The Run for the Roses ”

Medina Spirit est le gagnant du 147e Derby du Kentucky au célèbre Churchill Downs à Louisville, Kentucky. Le cheval est entré dans la course avec une cote de 12-1 pour gagner. Mandaloun (26-1) est arrivé deuxième, Hot Rod Charlie (5-1) a terminé troisième et Essential Quality (5-2) a terminé quatrième. O Besos a terminé cinquième.

Medina Spirit est formé par Bob Baffert. C’est sa septième victoire au Kentucky Derby.

Essential Quality est entré comme favori avec une cote de 2-1 en début de semaine. Le cheval avait une fiche de 5-0 en début de course après avoir remporté la Breeders ‘Cup Juvenile, Grade 3 Southwest Stakes et Grade 2 Blue Grass Stakes dans la rampe d’accès au derby. Très motivé (11-1) a terminé deuxième derrière Essential Quality aux Blue Grass Stakes par un cou après avoir mené la majorité de la course le 3 avril.

La course de cette année a perdu l’un de ses prétendants possibles lorsque King Fury a été rayé de la course avec de la fièvre. King Fury avait une cote de 20-1 plus tôt cette semaine.

Voici les résultats complets:

Le Kentucky Derby de cette année est revenu à son emplacement habituel pour lancer la saison Triple Crown le premier week-end de mai après avoir été contraint de déménager l’année dernière en raison de la pandémie. Le Kentucky Derby 2020 a eu lieu le 5 septembre et a été remporté par Authentic, également entraîné par Baffert.

Voici un aperçu de toutes les chances d’entrer dans la course:

Porte-monnaie et prix Kentucky Derby 2021

Il y a une bourse totale de 3 millions de dollars dans le Kentucky Derby 2021 qui est répartie entre les cinq premiers. Le jockey gagnant recevra une réduction de 10% du prix en argent, tandis que les jockeys des deuxième et troisième places recevront une réduction de 5%.

Voici comment se décompose le prix en argent:

Première place: 1,86 million de dollars

Deuxième place: 600 000 $

Troisième place: 300 000 $

Quatrième place: 150 000 $

Cinquième place: 90 000 $