Kentucky Headhunters, avec des origines datant de 1968, pour les débuts d’Opry

La formation country rock vétéran des Kentucky Headhunters, dont les origines remontent à 1968, fera ses débuts au Nashville’s Grand Olé Opry ce samedi (4 décembre). Ils prennent leur place dans une solide formation d’Opry comprenant également Suzy Bogguss, Ricky Skaggs, Del McCoury et Clare Dunn, avec d’autres noms à annoncer.

Le groupe d’Edmonton, Kentucky, dont le palmarès comprend trois CMA Awards, un Grammy, dix albums studio et quelque 11 millions de ventes. Leur dernier album, That’s A Fact Jack!, est sorti sur Practice House Records début octobre, avec 12 nouvelles chansons avec des voix principalement partagées par le bassiste Doug Phelps et le guitariste rythmique Richard Young.

Ils ont été formés par Young et son frère Fred et les cousins ​​Greg Martin et Anthony Kenney en 1968 sous le nom de Itchy Brother. Ils sont ensuite devenus les Kentucky Headhunters et ont sorti leur premier album Pickin’ On Nashville, qui a remporté un Grammy pour la meilleure performance country par un duo ou un groupe avec voix. Il comprenait quatre hits country du Top 40, dont le succès n ° 8 « Oh Lonesome Me », à l’origine un hit country et pop pour Don Gibson en 1958.

Le guitariste et chanteur Richard Young a réagi à la nouvelle d’Opry en disant: « Je dois dire que les chasseurs de têtes du Kentucky ont dû prendre une profonde inspiration, deux fois, lorsque notre publiciste Don Murry Grubbs a appelé pour dire qu’on nous avait demandé d’être sur la scène du Grand Ole Opry pour la première fois. »

La distinction a été longue à venir, comme Young l’a révélé en décrivant une conversation sur leurs débuts potentiels à Opry entre les grands du country Bill Monroe et Roy Acuff, au moment de ce premier album. « Monsieur. Acuff a déclaré: ‘Je pense que ce sont probablement de bons garçons et qu’ils feraient du bon travail, mais faisons-leur d’abord une coupe de cheveux. Inutile de dire que cela n’est jamais arrivé. Nous attendons avec impatience notre première apparition sur la scène d’Opry depuis 30 ans. Nous avons toujours nos cheveux aussi. Eh bien, la plupart !