Kenya Moore révèle une blessure douloureuse

Danse avec les stars Disney Week était loin d’être un moment magique pour Kenya Moore. Alors que la star de Real Housewives of Atlanta et son partenaire de danse professionnel Brandon Armstrong sont entrés dans la salle de bal pour une autre semaine de danse, Moore a révélé qu’elle avait dû danser malgré une blessure douloureuse lorsqu’un ascenseur a mal tourné l’a convaincue qu’elle s’était « cassé les côtes ».

Moore s’est blessée lors de la soirée Disney Heroes de lundi soir alors qu’elle et Armstrong exécutaient une danse contemporaine sur « How Far I’ll Go » de Moana. S’ouvrant sur le scénario effrayant dans une presse post-spectacle après l’événement de deux nuits de la semaine Disney, selon Us Weekly, Moore a révélé qu’elle « ne se sentait pas bien » lors de sa performance de lundi soir, ce qui l’a laissée dans « une douleur atroce . » Elle a poursuivi en révélant qu’elle s’était blessée en « sautant sur » Armstrong pour un ascenseur et « tout simplement mal atterri. J’ai atterri sur mes deux côtes inférieures et j’ai pensé que je les avais cassées. » Moore a ajouté que bien qu’elle soit encore « en l’air », elle était « sûre que je me suis cassé les côtes. Je suis juste allé [gasp] et je ne pouvais pas respirer. » Bien qu’elle ait d’abord cru pouvoir s’en débarrasser, Moore a finalement dû consulter un médecin.

« Plus tard, je me suis dit : ‘Brandon, je dois aller aux soins d’urgence et passer une radiographie. Je pense que je me suis cassé les côtes' », se souvient-elle. « Alors, le médecin est venu aujourd’hui, et je vais bien. Il a dit que ça allait juste prendre du temps. Et oui, le spectacle est très utile [with] juste pour m’assurer que j’allais bien. Mais je souffre beaucoup. »

Souffrant toujours de sa blessure, Moore est retournée dans la salle de bal mardi pour la deuxième nuit de la Disney Week, elle et Armstrong interprétant une valse viennoise à « Dangerous Woman » d’Ariana Grande, un hommage à Blanche-Neige et aux Sept Nains. Moore a révélé qu’elle avait « dansé à travers » ses blessures, y compris des blessures aux côtes et au genou, pour la performance, qui a finalement fait atterrir le duo dans les deux derniers aux côtés de Matt James et Lindsay Arnold. Cependant, la chance s’est avérée du côté de Moore et Armstrong, et ils ont été sauvés du retour à la maison par les juges Derek Hough et Len Goodman.

« Ils disent qu’ils ont vu de la valeur dans notre participation à la compétition. Nous apprécions donc cela », a déclaré Moore, ajoutant plus tard: « Quand vous dansez avec la douleur, vous savez, nous dansons à travers elle. Et c’est de cela que je pense que les champions sont faits aussi – juste avoir cette concentration et s’assurer que rien ne vous gêne. »

De nouveaux épisodes de Dancing With the Stars sont diffusés les lundis à 20 h HE sur ABC. Avec l’élimination de James et Arnold, ainsi que l’élimination de Brian Austin Green et Sharna Burgess, il ne reste que 11 équipes dans la compétition.