Kenya Os refuse de parler de Kimberly Loaiza, affirment-ils

Kenya Os refuse de parler de Kimberly Loaiza, disent-ils | Instagram

Encore une fois le nom des deux Kimberly Loaïza Comme celui du Kenya, Os est redevenu une tendance, cette fois parce que la jeune célébrité a apparemment refusé de parler ou d’aborder des sujets liés à l’artiste musical connu sous le nom de La plus grande gentillesse.

C’est à travers une vidéo qui a été publiée sur la chaîne Es Neta, celle-ci s’intitule : « Tout de suite ! Kenya refuse de parler de Kimberly Loaiza et Juan en interview / Sabotean MelanKos”.

Le programme susmentionné est hébergé par Iván Plascencia, ce vidéo Elle dure 9h29 minutes, cependant vous pourrez voir l’essentiel de l’actualité à partir de la minute 7h28, nous vous la partagerons tout de suite.

A lire aussi : Lizbeth Rodríguez punie pour ce qu’elle a “fait” à Tijuana

Comme vous le savez sûrement Le Kenini a fait la promotion de son concert appelé MelanKos, qui sera présenté par SHEIN le mardi 14 septembre, ses fans sont évidemment plus que ravis de savoir qu’ils pourront voir Kenya interpréter ses chansons.

C’est pourquoi K-Os a visité certains endroits, des programmes de télévision et de radio pour être interviewé et donner une plus grande promotion à son concert, précisément récemment, elle est apparue dans une émission de radio commentant certains détails et sur la surprise de sa nouvelle musique à l’intérieur du concert.

Cela peut vous intéresser: Rix serait en liberté conditionnelle, il y a de nouvelles accusations

Merci à la jeune femme chanteur Elle est assez gentille et que tous ceux qui la connaissent deviennent immédiatement amis avec elle, elle devient rapidement de très bonnes amies justement à cause de sa personnalité, donc déjà en entrant un peu plus dans le sujet lors de l’entretien, elle a été invitée à répondre à ce qui était le question qu’il aimait le moins qu’on lui pose, précisément dans une interview.

Après avoir un peu hésité, Kenia Os a commencé à répondre, mentionnant qu’elle n’aimait pas un peu être interrogée sur sa vie personnelle, car elle suivait des programmes pour promouvoir ses projets et en parler.

A lire aussi : Aujourd’hui avec un nouveau pilote ? Kenia Os apparaît… bye Kim Loaiza !

Le jeune conducteur a mentionné que La Kenini n’avait pas mentionné précisément Kimberly Loaiza, mais il l’a incluse dans le type de questions qu’il n’aime pas, car la situation qu’il vivait à côté de Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja C’était quelque chose d’assez personnel, pas seulement professionnel, et qui à ce jour continue de coexister avec les ravages.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

La vidéo qui a été publiée le 8 septembre sur la chaîne de l’émission hébergée par Plascencia, compte déjà 10 592 vues et 83 commentaires de la part d’une partie des internautes qui étaient prêts à la voir.