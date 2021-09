Keown fait l’éloge de la signature “très forte” d’Arsenal dont il doutait auparavant

in

L’ancien défenseur Martin Keown a félicité le nouveau tireur d’Arsenal Aaron Ramsdale après sa performance contre Burnley.

L’Anglais, signé de Sheffield United cet été, a réalisé plusieurs arrêts samedi après-midi. Les hommes de Mikel Arteta sont finalement sortis vainqueurs 1-0 à Turf Moor grâce au coup franc de Martin Odegaard en première mi-temps.

Certains fans et experts ont remis en question les capacités de Ramsdale à son arrivée à l’Emirates Stadium. Le joueur de 23 ans a été relégué à chacune des deux dernières saisons, respectivement avec Bournemouth et Sheff Utd.

Mais le gardien est un interprète fiable qui devrait devenir le successeur à long terme de Bernd Leno.

Sur son écran, Keown a déclaré au match du jour de la BBC (via football.london): «Ramsdale, vraiment fort, 23 ans.

« J’ai remis en question l’achat, mais je suis vraiment content de ce qu’il a fait. 35 croix entraient dans cette boîte aujourd’hui.

Ramsdale a rejoint Arsenal dans un accord qui pourrait atteindre 30 millions de livres sterling, mettant beaucoup de pression sur ses épaules.

Cependant, le joueur a impressionné lors de ses débuts contre West Brom et a depuis joué deux fois en Premier League.

En signant pour les Gunners, Ramsdale a révélé qu’il était arrivé pour défier Leno.

“La compétition est la clé”, a-t-il déclaré sur le site officiel du club. « C’est aussi un endroit formidable. Bernd a fait un travail fantastique ces dernières saisons et je suis là pour le pousser jusqu’au bout et prendre son maillot. C’est à moi d’y parvenir et à lui de garder devant moi.

« Une compétition saine sera toujours bonne pour le groupe et j’espère pouvoir apporter quelque chose de différent au département des gardiens et à l’équipe.

“Nous avons tous des qualités différentes et j’espère que nous pourrons fusionner en une seule et former une grande équipe.”

Arteta a expliqué comment le milieu de terrain ghanéen Thomas Partey contribué à frustrer Burnley Samedi.

Le joueur de 28 ans a souffert de blessures ces derniers mois, mais avait l’air solide lors de sa dernière apparition.

“Il est vraiment important parce qu’il est le point d’ancrage”, a déclaré Arteta.

« C’est lui qui a besoin de lire ce qui se passe et d’améliorer le reste.

« C’est son plus gros travail, obtenir le bon équilibre dans l’équipe et obtenir la bonne fluidité dans l’équipe afin que nous puissions attaquer.

