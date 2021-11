Keown répond lorsqu’on lui a demandé s’il échangerait Arteta contre Antonio Conte

Photo de Stuart MacFarlane/Arsenal FC via .

La légende d’Arsenal, Martin Keown, a insisté sur le fait qu’il n’échangerait pas Mikel Arteta contre le nouveau manager de Tottenham Hotspur, Antonio Conte, lors d’un entretien avec talkSPORT (5 novembre, 11h00).

Les fidèles des Émirats ont vu leur juste part de fausses aurores ces derniers temps, donc personne ne se laissera emporter pour l’instant.

Mais il faut dire qu’après un début de saison désastreux qui a vu Arsenal perdre ses trois premiers matches de Premier League par un score cumulé de 10-0, les nuages ​​sombres se sont dissipés ; un rayon de lumière traversant le noir.

Une impressionnante victoire 2-0 à l’extérieur à Leicester City la dernière fois signifie que les Gunners en forme sont invaincus lors de leurs neuf derniers matchs toutes compétitions confondues; une course qui comprend une victoire en coupe sur Leeds United et un démantèlement de Tottenham dans le derby du nord de Londres.

Désormais, les Spurs s’attendront à connaître leur propre renouveau après avoir nommé l’un des managers les plus prodigieux de la planète – Antonio Conte – comme remplaçant de Nuno Espirito Santo plus tôt cette semaine.

Tottenham finira-t-il devant Arsenal au classement de la Premier League ?

Gagnant neuf trophées tout au long de sa carrière d’entraîneur, dont cinq titres de champion, Conte possède un CV qui rivaliserait avec n’importe qui dans le jeu européen.

Non pas que Keown échangerait le patron recrue d’Arsenal contre le sergent instructeur au regard d’acier qu’est Conte.

Photo de Tottenham Hotspur FC/Tottenham Hotspur FC via .

« C’est une mauvaise question ! » Keown a déclaré lorsqu’on lui a demandé de choisir entre Arteta et Conte.

« On a tout gagné, on débute. Je reste avec Arteta.

« Nous avons perdu nos trois premiers matchs (cette saison), je suis resté avec lui et regarde-le maintenant ! Nous avons battu Leicester le week-end dernier et maintenant nous sommes juste en dehors des quatre premiers.

Si Arsenal battait Watford à domicile ce week-end – et si West Ham et Manchester United perdaient des points contre Liverpool et City – l’équipe rajeunie d’Arteta pourrait être aux places de la Ligue des champions dimanche soir.

Photo de IAN KINGTON/IKIMAGES/. via .

