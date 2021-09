Kepa Arrizabalaga est enfin «heureux» et la pression est sur le gardien de but de 72 millions de livres sterling à Chelsea, affirme Thomas Tuchel

Thomas Tuchel a fait l’éloge du « meilleur professionnel » Kepa Arrizabalaga et a déclaré que le gardien de Chelsea était enfin « heureux » à Stamford Bridge.

Kepa a rejoint les Blues pour des frais de transfert record de 72 millions de livres sterling de l’Athletic Bilbao en 2018.

Kepa semble profiter de la vie sous Tuchel

Il a lutté sous le poids de ce prix, tandis que la star sénégalaise Edouard Mendy a poussé le joueur de 26 ans vers le bas de l’ordre hiérarchique, ce qui a également atténué beaucoup de pression.

Et maintenant, Tuchel pense que le gardien espagnol récolte les fruits de son intégration complète dans la vie de Chelsea.

« Il me semble heureux ; peut-être qu’il n’est pas content de sa situation, mais il semble heureux de l’endroit où il se trouve et du rôle qu’il joue dans cette équipe », a déclaré Tuchel.

« Tout le monde veut avoir plus de minutes et nous avons des contrats pour 21 à 24 joueurs, y compris les gardiens.

Mendy a été une révélation à Stamford Bridge

«Nous ne pouvons tout simplement pas donner à tout le monde des minutes, pas le même montant.

“C’est plus dramatique pour le gardien de but parce qu’évidemment vous ne changez pas au cours des matchs, donc cela semble peut-être encore pire, la situation, ou plus difficile, mais je ne ressens pas Kepa comme ça.

«C’est un gars ouvert, un gars humble, un gars super sympa, un sportif professionnel de haut niveau et une grande partie de cette équipe.

«Et je le sens heureux, peut-être pas complètement avec un manque de minutes, mais je ne pense pas qu’il soit concerné pour le moment.

«Il pousse, se bat pour ses chances et vous ne pouvez pas forcer les situations.

“Maintenant, j’ai le sentiment et l’état d’esprit qu’il est ici depuis un certain temps maintenant et avec le calme avec lequel il s’entraîne, sa positivité, cela a obtenu une grande récompense et cela lui est venu. Il ne l’a pas forcé.

Kepa a démontré son importance pour Chelsea le week-end dernier à Tottenham

L’arrivée de Romelu Lukaku cet été pour un nouveau club de 98 millions de livres sterling a levé un autre poids sur l’Espagnol, et le patron des Blues Tuchel a insisté sur le fait qu’il voulait garder le gardien de 11 sélections à Stamford Bridge.

“Ce n’était pas nécessaire qu’il me prouve qu’il est un bon gardien, je le vois tous les jours à l’entraînement”, a déclaré Tuchel.

“C’est peut-être à ce moment-là qu’il n’a pas trop essayé de convaincre tout le monde qu’il vaut l’argent que le club a payé pour lui.

« Qui se soucie de l’argent ? OK, l’argent a été payé, et maintenant ? La question est maintenant, pouvons-nous nous permettre de l’avoir comme gardien de but ?

« Nous avons deux gardiens super forts et nous avons besoin des deux. Si vous avez besoin de preuves, regardez le week-end dernier. Il a été un facteur clé pour garder notre cage inviolée et c’est aussi simple que cela.

« Si l’argent est trop élevé ou pas ou quoi que ce soit, ces mesures n’existent pas pour nous.

“Je sens que la pression n’est plus sur ses épaules et il est bien mérité que ce soit sur ses épaules, car ce n’est pas de sa faute.”

Mendy a excellé depuis son déménagement dans l’ouest de Londres en 2020, mais l’ancienne star rennaise manquera le choc de la Coupe Carabao mercredi avec Aston Villa en raison d’une blessure à la hanche.

Kepa a produit une feuille blanche et une performance assurée lors de la victoire 3-0 du derby de la Premier League à Londres dimanche à Tottenham, une autre indication de sa forme montante.

