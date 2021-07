Kepa Arrizabalaga s’ouvre sur l’incident de la finale de la Coupe Carabao alors que le gardien de Chelsea s’excuse auprès de Maurizio Sarri

Kepa Arrizabalaga a donné sa version de l’histoire sur ce qui s’est exactement passé lors de son tristement célèbre incident final de la Coupe Carabao en 2019.

Le gardien espagnol a été signé par le manager Maurizio Sarri pour un montant record du monde pour un gardien de 71,6 millions de livres sterling, mais a eu plus de bas que de hauts pendant son séjour à Chelsea.

Kepa a refusé de se retirer lors de la finale de la Coupe Carabao

Il a depuis été relégué au statut de remplaçant après la signature d’Edouard Mendy l’été dernier, mais le moment où Kepa restera à jamais dans les mémoires s’est produit lors de cette finale contre Man City.

Alors que le match se dirigeait vers une séance de tirs au but et que le gardien de but semblait souffrir de crampes, Sarri a préparé Willy Caballero à prendre sa place.

Kepa, cependant, a refusé de quitter le terrain et a laissé son manager bouillonnant sur la ligne de touche.

Il a finalement expliqué ce qui s’était passé et a expliqué que tout cela n’était qu’un malentendu et que cela a rapidement été réglé avec son patron.

L’Espagnol admet cependant que la réaction des fans et des médias est devenue “hors de contrôle”.

Il a écrit dans The Players’ Tribune : « Pour moi, seul ce moment de la finale de la Coupe de la Ligue a terni ma première saison… Discutons-en une fois pour toutes.

« Tout était un gros malentendu.

« Manchester City dominait le match en prolongation et il ne restait presque plus de temps avant les tirs au but. Après avoir effectué un arrêt, j’ai senti quelque chose dans ma jambe et j’ai appelé le kiné pour m’assurer que ce n’était rien. Mais surtout, je voulais m’assurer que nous, en tant qu’équipe, puissions reprendre notre souffle.

Sarri est resté furieux sur la ligne de touche après que Kepa l’ait défié

« Du coup, j’ai vu que l’entraîneur, Maurizio Sarri, avait envoyé Willy Caballero s’échauffer. Il pensait que je ne pouvais pas continuer. Mon intention, bonne ou mauvaise, n’avait été que de perdre du temps pour aider l’équipe. Je n’ai eu aucun problème sérieux qui allait m’empêcher de continuer à jouer.

« J’ai essayé de signaler que j’allais bien, que je n’étais pas blessé, mais nous étions à Wembley devant plus de 80 000 personnes, alors bien sûr Sarri ne m’a pas compris.

« Quand le quatrième officiel a levé le panneau, j’aurais clairement dû me retirer, et je suis désolé de ne pas l’avoir fait.

« J’avais tort et je suis désolé pour tous ceux qui ont été impliqués : pour Maurizio Sarri, qu’il semblait que j’avais miné en public ; pour Willy, un coéquipier et un grand professionnel ; et pour tous mes coéquipiers et fans de Chelsea qui ont dû tout supporter – tout le bruit qui a été généré pendant le match, puis dans les jours qui ont suivi.

« À l’intérieur du club, ce n’était pas grave. J’ai discuté avec le patron, nous avons parlé de la façon dont nous avions chacun vu la situation, et nous avons purgé l’air. Après cela, j’ai été abandonné pour un match, mais une semaine plus tard, j’étais de retour dans l’équipe. Je me souviens avoir joué un grand match contre Fulham, et c’était tout. Quelques mois plus tard, nous avons éliminé Francfort des demi-finales de la Ligue Europa et j’ai économisé deux pénalités en tirs de barrage. En interne, tout allait bien à nouveau.

Kepa s’est enfin excusé pour ce qui s’est passé

«Mais en dehors du club, c’est devenu incontrôlable.

« Quand j’ai pris mon téléphone dans le vestiaire après la finale de la Coupe de la Ligue, j’ai réalisé que j’étais devenu une information mondiale. Pendant les trois ou quatre jours suivants, cela ne s’est pas arrêté. C’était écrasant. Et clairement, la plupart des gens qui ont vu les photos pensaient que j’avais manqué de respect à Maurizio.

«Je me sentais incompris, car cela n’avait jamais été mon intention de snober l’entraîneur. J’avais seulement essayé de lui dire que j’allais bien. J’ai essayé d’expliquer cela à la presse, mais je n’ai pas pu.

« Heureusement, ce n’est plus qu’une anecdote du passé. J’ai toujours une relation fantastique avec Maurizio. Et la prochaine fois, dans une situation similaire, je saurai quoi faire.

“Mais c’est un exemple que tout n’est pas ce qu’il semble de l’extérieur.”