Kepa prêt à se battre pour le titre de Chelsea

27/10/2021 à 20h15 CEST

Joël Xaubet

Kepa et Mendy forment un grand duo dans le but de ChelseaLes deux entretiennent une excellente relation qui les aide à performer à leur meilleur niveau. Quand l’un d’eux joue, sa performance est bonne. Mais malgré la bonne relation Kepa veut être le numéro 1 de Tuchel, quelque chose qui sera compliqué, mais L’éventuelle convocation de Mendy avec l’équipe du Sénégal pour la Coupe d’Afrique ouvre une belle opportunité pour le gardien espagnol.

Si Mendy part avec le Sénégal, Kepa commencera

Interrogé sur l’éventuel appel de Mendy pour la Coupe d’Afrique, Kepa assure qu’il veut le meilleur pour son coéquipier et affirme qu' »il sera prêt » à occuper le but bleu quand le Sénégalais n’est pas là.. Pour l’instant, Tuchel est clair sur le fait qu’Edouard Mendy est la première option devant l’Espagnol, ce qui laisse peu d’importance à Kepa, qui décrit à quel point l’irrégularité est compliquée : « Il est difficile de sauter sur le terrain et de se sentir comme s’il jouera tous les la semaine. J’essaie de m’entraîner dur et d’être impliqué avec l’équipe. »

Bien qu’il ne soit pas la première option pour l’entraîneur allemand, Kepa assure qu’il ressent la confiance de son entraîneur : « J’ai ressenti le soutien de Tuchel dès le premier instant et je crois que quand je joue, je suis prêt à aider l’équipe à gagner et j’en suis content. »

Chelsea peut se sentir en sécurité avec l’un ou l’autre gardien de but, Mendy a 21 buts sans défaite en 39 matchs de Premier League et en Ligue des champions, il a laissé une cage inviolée dans 11 des 15 matchs. qui a joué pour Chelsea. Avec Kepa, en revanche, Chelsea a un spécialiste des tirs au but et il a remporté cinq des sept tirs au but qu’il a disputés.