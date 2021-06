Kepa rejoint également l’équipe espagnole !

in

Kepa Arrizabalaga sera le sixième joueur qui fonctionnera dans la bulle parallèle de l’équipe espagnole dans le nouveau planning organisé à la suite du positif de Sergio Busquets. Mais ça ne sera pas le dernier. Au cours de la séance de demain, mercredi, certains footballeurs majoritairement issus de l’équipe U21 que ce mardi ils mesurent en Lituanie à Butarque.

Sur les six joueurs convoqués en urgence, Pablo Fornals, Brais Méndez, Carlos Soler et Rodrigo Moreno exercera déjà ce matin dans la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, tandis que toute la journée, Raúl Albiol et Kepa lui-même arriveront.

Ce groupe de footballeurs travaillera sans avoir de contact avec leLe reste des convoqués, qui poursuivront leur formation individualisée cet après-midi en séances qui se dérouleront entre 17h45 et 20h00.

Les joueurs de la bulle parallèle resteront en dehors de la Cité du FootballLui et eux se rendront quotidiennement à Las Rozas après avoir réussi le test PCR correspondant.

Les tests continuent

Dans ce sens, le reste des membres du Rouge ont également passé un nouveau test ce matin dans l’espoir que les résultats de la nuit soient à nouveau positifs, comme cela s’est produit lundi.

Ce planning sera conservé jusqu’à la fin de la semaine quand on saura si Sergio Busquets a pu être testé négatif ou est toujours positif. Et, surtout, il est confirmé qu’il n’y a plus d’infectés sous forme d’épidémie.

Luis Enrique a jusqu’à la veille des débuts contre la Suède Lundi à l’Euro 2021 pour faire des changements pour les cas de Covid-19, mais la décision avec Busquets serait probablement prise entre jeudi et vendredi si le positif persiste.