Kepler embauche le vétérinaire de Nintendo et Xbox Baker

Le nouvel éditeur Kepler Interactive a embauché le vétéran de Nintendo et Xbox Damon Baker.

Il a été embauché en tant que vice-président des partenariats et du portefeuille, après avoir travaillé comme chef de portefeuille chez Xbox et chef de la gestion des partenaires pour Nintendo.

« Je suis ravi de rejoindre Kepler Interactive à un moment aussi crucial de son parcours », a déclaré Baker.

« L’entreprise est fondée sur une vision forte et unique qui résonne non seulement avec moi, mais aussi avec nos studios et partenaires. J’ai hâte de travailler avec ces fondateurs, créatifs et leurs équipes exceptionnellement talentueux et d’élargir notre portefeuille dans les années à venir.

Le PDG de Kepler, Alexis Garavaryan, a ajouté : « Nous sommes ravis que Damon rejoigne notre équipe en pleine croissance chez Kepler. Sa riche expérience dans certaines des sociétés de jeux les plus emblématiques apporte une expertise phénoménale qui sera extrêmement précieuse pour nous et nos studios. C’est un témoignage à l’ambition que nous avons en tant qu’entreprise”

Kepler Interactive a été révélé en septembre et a levé 120 millions de dollars lors de son premier tour de table.

