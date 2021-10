Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Les efforts de Nintendo pour promouvoir Indies – ou « Nindies », comme ils l’étaient à un moment donné – sont remarquables depuis un certain nombre d’années, remontant certainement à l’ère 3DS et Wii U en termes d’efforts et d’attention supplémentaires. Dans les premiers jours des vitrines indépendantes en ligne, il y avait aussi une figure de proue en tant que présentateur, l’un de ces visages familiers étant Damon Baker.

Il était responsable de la gestion des partenaires chez Nintendo après une douzaine d’années dans l’entreprise, avant de devenir responsable du portefeuille chez Xbox début 2019.

Ayant quitté Xbox, il a maintenant été confirmé en tant que vice-président des partenariats et du portefeuille chez Kepler Interactive, et après avoir examiné l’entreprise, cela semble être une organisation intéressante. Il n’a été officiellement lancé qu’en septembre de cette année (bien qu’il ait été fondé en 2020) avec la bande-annonce ci-dessus, indiquant qu’il s’agissait d’un lancement alimenté par 120 millions de dollars de financement de premier tour; de toute évidence, il existe de puissants investisseurs confiants dans l’entreprise.

Il se présente comme un « collectif », avec des studios de développement fondateurs et d’autres qui se joindront à l’avenir ayant une copropriété, y compris une part dans la réussite financière et un mot à dire dans sa direction.

Annoncé en septembre 2021, Kepler Interactive a été lancé avec 120 millions de dollars de financement de premier tour et comprend 7 studios fondateurs avec des titres très attendus tels que Sifu, Tchia, Scorn, Tankhead et un certain nombre d’autres projets non annoncés en développement. Kepler propose un modèle unique selon lequel les fondateurs de studios de jeux deviennent copropriétaires, leur permettant de prendre des décisions stratégiques clés, y compris l’introduction de nouveaux membres dans le collectif, tout en étant directement récompensés pour le succès financier du groupe.

C’est un peu une version différente de l’approche conventionnelle de la publication et du développement de jeux. Parmi les studios impliqués, certains ont créé des jeux remarquables pour les aficionados de l’eShop au cours des deux dernières années – les titres précédents des développeurs du collectif incluent Cendré et La lanterne rouge.

Nous verrons comment l’entreprise et ses équipes de développement variées s’en sortent ; cela semble certainement être une organisation à surveiller.