Kerala autorickshaw obtient des acclamations gratuites de l’auteur à succès Paulo Coelho ; Voici pourquoi

Le romancier Paulo Coehlo

L’auteur à succès Paulo Coelho est enthousiasmé par l’Inde, le Kerala précisément. Récemment, il s’est rendu sur Twitter pour tweeter une photo d’un autorickshaw sur lequel son nom était inscrit. Des voitures indiennes portant des noms et des photos d’acteurs et d’actrices, les dialogues de films sont assez réguliers, mais Pradeep conduisant son auto-rickshaw au Kerala a utilisé le nom de son écrivain préféré Coelho et son livre Alchemist pour embellir son mode de vie.

Le mot « Alchimiste » est peint juste en dessous de son nom en malayalam. L’acte a attiré l’attention de l’écrivain qui a reconnu le geste en écrivant: “Kerala, Inde (merci beaucoup pour la photo).” Le tweet a recueilli plus de 22 000 likes et plus de 1,7 000 retweets et compte toujours. Les bibliophiles de l’Inde ont reçu la reconnaissance avec beaucoup d’amour, en particulier ceux résidant au Kerala.

Kerala, Inde (merci beaucoup pour la photo) pic.twitter.com/13IdqKwsMo – Paulo Coelho (@paulocoelho) 4 septembre 2021

Pradeep a été informé par l’un de ses amis du tweet de Coelho, auquel il était ravi et excité que son “écrivain bien-aimé” ait tweeté son autorickshaw. Pour Pradeep, il a lu la traduction en malayalam d’« Alchimiste » il y a 10 ans.

Mais nommer son véhicule sur un écrivain lui a valu une bonne compagnie avec d’autres écrivains, réalisateurs et musiciens alors qu’ils discutaient de livres et de problèmes sociaux pendant le voyage. Il reçoit souvent des livres en cadeau de ses passagers. Le directeur musical populaire Veetrag est l’un de ses heureux passagers.

Après le tweet de Coelho, Pardeep souhaite le rencontrer en personne un jour.

