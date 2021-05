Kerala Cabinet Ministres 2021, Kerala Cabinet Swearing, Kerala Cabinet List: Pinarayi Vijayan inclut son gendre Muhammed Riyas dans le nouveau cabinet

Liste des ministres du cabinet du Kerala 2021: CM Pinarayi Vijayan a opté pour tous les nouveaux visages dans son nouveau cabinet.

Liste des ministres du Cabinet de Pinarayi Vijayan 2021: Avant l’assermentation du gouvernement de gauche, le CPI (M) a publié la liste des ministres qui ont été inclus dans le gouvernement dirigé par Pinarayi Vijayan. Plus tôt dans la journée, le comité d’État de l’IPC (M) a nommé Pinarayi Vijayan au poste de chef du parti parlementaire, ouvrant la voie à sa nomination au poste de ministre en chef pour un deuxième mandat consécutif. Dans une tournure des événements sans précédent, Vijayan a décidé d’abandonner tous les ministres en exercice, y compris le ministre de la Santé KK Shailaja. Le CPI (M) a choisi MB Rajesh comme président de l’Assemblée du Kerala et KK Shailaja comme whip du parti. Le dirigeant principal TP Ramakrishnan a été nommé secrétaire du Parti parlementaire.

La cérémonie de prestation de serment du gouvernement de Pinarayi Vijayan se tiendra le 20 mai au stade central en présence de 500 personnes. Bien que Vijayan soit assermenté en tant que ministre en chef, le portefeuille du reste des ministres n’a pas encore été rendu public. Voici la liste de tous les ministres. Leurs portefeuilles seront mis à jour dès son annonce.

Pinarayi Vijayan – Ministre principal

MV Govindan

K Radhakrishnan

Saji Cheriyan

KN Balagopal

P Rajeev

VN Vasavan

V Sivankutty

Muhammed Riyas

Dr R Bindhu

Veena George

Abdul Rahman

#CPIM മന്ത്രിമാർ… pic.twitter.com/QaAoTSHuGH – CPI (M) Kerala (@CPIMKerala) 18 mai 2021

Notamment, Muhammed Riyas est le gendre de Vijayan et est le président national de DYFI. On se souvient que Vijayan avait surpris tout le monde en annonçant la liste des candidats du LDF pour les élections à l’assemblée de l’Etat en mars. Il avait introduit une politique de limitation de deux mandats pour la première fois. En vertu de la politique, le parti n’a pas désigné les députés qui avaient été élus deux fois comme députés auparavant. Cette décision a conduit à l’abandon de plusieurs députés de haut rang, y compris des ministres en exercice. Le CPM avait alors déclaré que la limite de deux mandats était destinée à insuffler de nouveaux talents dans les rangs législatifs. Malgré cette décision, le Front démocratique de gauche dirigé par le CPI-M a remporté 99 sièges dans l’assemblée de 140 membres.

