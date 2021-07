Kerala First Zika Virus Case 2021: Qu’est-ce que l’infection par le virus Zika, ses symptômes, ses causes, sa prévention et son traitement | Savoir comment le virus Zika se propage, taux de mortalité du virus Zika

Le virus Zika est le plus élevé dans les zones où les moustiques Aedes prospèrent

Comment le virus Zika se propage-t-il ? Symptômes, prévention et traitement : Comme le Kerala en est témoin, une augmentation significative des nouvelles infections au milieu des inquiétudes concernant les nouveaux mutants de Covid-19, une autre alerte sanitaire qui se profile désormais est le retour du virus Zika. Le premier cas officiel d’infection virale transmise par les moustiques a été détecté dans les échantillons de sang d’une femme enceinte de 24 ans à Thiruvananthapuram.

.

La patiente a été diagnostiquée et hospitalisée au KIM et les médecins ont assuré que la femme qui a accouché le 7 juin est stable. De plus, 13 autres échantillons ont été envoyés à l’Institut national de virologie de Pune pour trouver des traces du virus. Elle souffrait de symptômes comme de la fièvre, des douleurs articulaires et des éruptions cutanées.

Sur les 19 échantillons envoyés à Thiruvananthapuram, 13 sont des agents de santé, des médecins et sont suspectés d’être positifs, a déclaré à la PTI la ministre de la Santé du Kerala, Veena George.

Qu’est-ce que le virus Zika ?

Le virus Zika est une maladie à transmission vectorielle transmise par des moustiques Aedes infectés. La menace de cette espèce de moustique est dans la journée. Ce sont aussi eux qui propagent d’autres maladies virales comme la dengue, la fièvre jaune et le chikungunya. Si le virus est transmis à une femme enceinte, il peut se transmettre au fœtus, provoquant chez le nouveau-né une microcéphalie et d’autres malformations congénitales.

La maladie peut également provoquer une naissance prématurée et même une fausse couche. Le virus peut également être transmis entre partenaires sexuels, suggère le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies (CDC). Il est également lié au syndrome de Guillain Barre où un système immunitaire attaque les nerfs.

Symptômes de l’infection par le virus Zika

Les symptômes sont variés pour le virus Zika, allant de la fièvre aux éruptions cutanées, aux douleurs musculaires et articulaires, à la conjonctivite et aux maux de tête. Les symptômes peuvent durer de deux à sept jours après que le virus a fait de l’hôte la maison pendant 3 à 14 jours. L’organisation mondiale de la santé suggère également que de nombreuses personnes infectées par le Zikavirus ne se plaignent d’aucun symptôme.

Traitement Zika

Le CDC américain suggère qu’il n’existe aucun médicament ou vaccin spécifique pour le virus Zika. Des médicaments comme l’acétaminophène sont conseillés pour réduire la fièvre et les courbatures. D’autres recommandations sont de boire beaucoup de liquides et de se reposer. L’aspirine et les autres anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) ne sont pas recommandés tant que la dengue n’a pas été exclue, sinon elle peut entraîner des saignements.

Actuellement, il n’existe aucun vaccin ou remède contre le virus Zika.

