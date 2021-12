Kerala HC demande le retrait de la photo du Premier ministre Modi du certificat de vaccination COVID et impose une amende de Rs 1 lakh

Le tribunal a rejeté la requête avec un coût de Rs 1 lakh, affirmant qu’elle était « frivole », déposée avec « des arrière-pensées », « à caractère publicitaire » et que le requérant avait probablement aussi un « agenda politique ».

La Haute Cour du Kerala a rejeté mardi un plaidoyer demandant le retrait de la photo du Premier ministre des certificats de vaccination COVID-19, affirmant que le Premier ministre est le chef de la nation et non d’un parti politique et que les citoyens « n’ont pas besoin d’avoir honte » de porter un certificat de vaccination avec sa photographie et son « message qui remonte le moral ».

« Personne ne peut dire qu’un Premier ministre est un Premier ministre du Congrès ou un Premier ministre du BJP ou le Premier ministre d’un parti politique. Mais une fois qu’un premier ministre est élu conformément à la constitution, il est le premier ministre de notre pays et ce poste devrait être la fierté de chaque citoyen.

« .. ils peuvent différer sur la politique du gouvernement et même sur la position politique du Premier ministre. Mais les citoyens n’ont pas à avoir honte de porter un certificat de vaccination avec la photo du Premier ministre avec un message qui remonte le moral, surtout dans cette situation de pandémie », a déclaré la Haute Cour.

Il a également déclaré que lorsque la pandémie de COVID-19 ne pourra être éliminée que par la vaccination, si le Premier ministre transmettait un message avec sa photo, dans les certificats, qu’avec l’aide de médicaments et d’un contrôle strict, l’Inde vaincra le virus, « ce qui ne va pas avec ça? »

Le tribunal a rejeté la requête avec un coût de Rs 1 lakh, affirmant qu’elle était « frivole », déposée avec « des arrière-pensées », « à caractère publicitaire » et que le requérant avait probablement aussi un « agenda politique ».

« Selon mon opinion, il s’agit d’une pétition frivole déposée avec des motifs inavoués et j’ai un fort doute qu’il y a aussi un agenda politique pour le pétitionnaire. Selon moi, il s’agit d’un litige à caractère publicitaire. Par conséquent, il s’agit d’un cas approprié qui doit être rejeté avec un coût élevé.

« Un citoyen de ce pays fait valoir devant la Haute Cour que porter la photo de son Premier ministre sur le certificat de vaccination avec un message qui remonte le moral dans une situation de pandémie est une intrusion dans sa vie privée. Le pétitionnaire dit qu’il s’agit d’un « visionnement forcé ». Comme je l’ai observé plus tôt, ce sont des affirmations frivoles, auxquelles on ne s’attend jamais d’un citoyen », a déclaré le juge PV Kunhikrishnan.

Le tribunal a ordonné au requérant – Peter Myaliparampil – de verser les frais en faveur de la Kerala State Legal Services Authority (KeLSA) dans un délai de six semaines. Le tribunal a déclaré qu’en cas de non-paiement des frais dans le délai imparti, KeLSA récupérerait le montant sur ses actifs en engageant une procédure de recouvrement des revenus contre lui.

Il a également déclaré que « le pétitionnaire devrait étudier le respect à accorder au Premier ministre et aux autres en regardant au moins les débats parlementaires, qui sont disponibles en direct à la télévision nationale ». Le tribunal a déclaré que si le pétitionnaire ne veut pas voir son Premier ministre ou s’il a honte de voir la photo du Premier ministre, « il peut détourner les yeux vers le bas du certificat de vaccination ».

« Par conséquent, l’argument du pétitionnaire selon lequel la photographie du Premier ministre indien avec un message encourageant le moral de ses concitoyens à travers le certificat de vaccination est une visualisation forcée de la photographie du Premier ministre indien doit être rejeté. Il s’agit également d’une affirmation frivole soulevée par le requérant », a déclaré le juge dans son jugement de 32 pages.

Le tribunal a également déclaré que « l’écoute ou la visualisation forcée » n’existe que lorsque le gouvernement oblige quelqu’un à écouter ou à voir ses messages. Le tribunal a également déclaré : « Qu’est-ce qui ne va pas avec les politiciens ? Puisqu’un petit pourcentage de politiciens ont une mauvaise histoire, les politiciens entiers ne doivent pas être ignorés. Ce sont les bâtisseurs de notre nation avec des idées innovantes.

Tout en imposant le coût, le juge a déclaré qu’il était conscient que le montant était important pour un citoyen, mais lorsque de telles affirmations frivoles sont soulevées par un pétitionnaire, il doit en connaître l’effet et « la société doit également savoir que si des pétitions frivoles sont déposées, le tribunal n’acceptera pas la même chose ».

« Des milliers de personnes condamnées dans des affaires pénales sont en prison dans notre pays en attendant l’audition de leurs appels. Des milliers de personnes attendent le résultat de leurs différends matrimoniaux. Des milliers de personnes attendent le résultat de leurs litiges fonciers.

« Dans une telle situation, ce tribunal doit examiner ces litiges le plus tôt possible et ce tribunal le fait tous les jours. Dans une telle situation, lorsque des pétitions frivoles sont déposées, cela devrait être rejeté avec un coût élevé », a-t-il déclaré. « Si le pétitionnaire coordonne ce type de campagne, je n’ai qu’à le plaindre », a ajouté le juge.

Le pétitionnaire avait soutenu que le certificat était un espace privé contenant des informations personnelles et qu’il était donc inapproprié de s’immiscer dans la vie privée d’un individu. Il avait soutenu que l’ajout de la photo du Premier ministre au certificat constituait une intrusion dans l’espace privé d’un individu. Le pétitionnaire, une personne âgée, avait soutenu dans son plaidoyer que la photo du Premier ministre sur son certificat de vaccination était une violation des droits fondamentaux.

