Le Mathur gram panchayat situé dans le district de Palakkad au Kerala a tenu mardi une réunion de son conseil au cours de laquelle une résolution a été adoptée interdisant l’utilisation de salutations comme « monsieur » ou « madame ».

Un panchayat du Kerala dans le district de Palakkad au Kerala n’utilisera plus de salutations comme « monsieur » ou « madame », des mots qu’il considère comme des vestiges de la domination coloniale en Inde. Le Mathur gram panchayat situé dans le district de Palakkad au Kerala a tenu une réunion de son conseil mardi où une résolution a été adoptée interdisant l’utilisation de salutations comme « monsieur » ou « madame ». Avec cela, le Mathur gram panchayat est devenu le premier panchayat du pays à le faire. Le vice-président du Mathur panchayat PR Prasad, qui a proposé la résolution, a déclaré que l’Inde avait obtenu la liberté des Britanniques il y a 75 ans et qu’il était temps de montrer la suprématie du peuple dans un gouvernement démocratique.

Les visiteurs du bureau du panchayat n’auront plus à s’adresser aux fonctionnaires en tant que « Monsieur » ou « Madame ». Au lieu de cela, ils peuvent les appeler par leur nom ou leur désignation. Tous les officiels du panchayat afficheront leur nom sur leur table pour la commodité des visiteurs. Fait intéressant, si quelqu’un considère que s’adresser à une personne âgée/à un fonctionnaire par son nom est irrespectueux, alors il ou elle peut utiliser des mots comme Cheta (frère aîné) ou Chechi (soeur aînée).

Le panchayat a également demandé au Département des langues officielles de suggérer des alternatives à « Monsieur » et « Madame », a rapporté The Hindu.

Le gram panchayat a également interdit l’utilisation de mots comme « apekshikkunnu » ou « abhyarthikkunnu » (ce qui signifie que je demande) dans les lettres de candidature et a déclaré que les gens peuvent utiliser des mots comme « avakasapedunnu » (je demande) ou « thalparyapedunnu » (je désire). Il a dit que si un officier refuse tout service à quelqu’un, il peut se plaindre auprès du président ou du secrétaire du panchayat.

Le chef du panchayat de Mathur gram, Pravitha Muraleedharan, a déclaré que cette étape contribuerait à réduire le fossé entre les responsables et le peuple.

